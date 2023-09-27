Трамп годами обманывал банки и страховые компании – приговор суда в Нью-Йорке
В Нью-Йорке судья постановил, что Дональд Трамп годами прибегал к мошенничеству, строя империю недвижимости, которая принесла ему славу и Белый дом, сообщает АР.
Согласно решению суда, Трамп изменял данные в годовых финансовых отчетах, чтобы получать кредиты и страховые контракты на более выгодных условиях. Все это происходило с 2011 по 2021 год.
В частности, Трамп утверждал, что площадь его квартиры в Trump Tower составляет около 2800 м², хотя на самом деле в ней чуть больше 1 тысячи м² — таким образом, бывший президент США смог на бумаге увеличить ее цену на 200 млн долларов. Стоимость своего имения Мар-а-Лаго во Флориде Трамп, как следует из судебных документов, завысил в отчетности на 2300%. В целом, по мнению генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймса, активы Трампа с помощью подобных манипуляций были искусственно увеличены на 2,2 млрд долларов.
Энгорон приказал аннулировать некоторые бизнес-лицензии Трампа как наказание, что усложнит или предотвратит для них ведение бизнеса в Нью-Йорке, и сказал, что он и в дальнейшем будет иметь независимого наблюдателя, который будет наблюдать за операциями Trump Organization.
Генпрокурор настаивает на штрафе в размере 250 млн долларов и полном запрете Трампа вести бизнес в его родном штате Нью-Йорк. Судебный процесс может длиться до декабря.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 15:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Нью-Йорке судья постановил, что Дональд Трамп годами прибегал к мошенничеству, строя империю недвижимости, которая принесла ему славу и Белый дом, сообщает АР.".