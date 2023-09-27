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Трамп годами обманывал банки и страховые компании – приговор суда в Нью-Йорке

Мир 15:42   27.09.2023
Оксана Якушко
Трамп годами обманывал банки и страховые компании – приговор суда в Нью-Йорке AP Photo/Artie Walker Jr., File

В Нью-Йорке судья постановил, что Дональд Трамп годами прибегал к мошенничеству, строя империю недвижимости, которая принесла ему славу и Белый дом, сообщает АР.

Согласно решению суда, Трамп изменял данные в годовых финансовых отчетах, чтобы получать кредиты и страховые контракты на более выгодных условиях. Все это происходило с 2011 по 2021 год.

В частности, Трамп утверждал, что площадь его квартиры в Trump Tower составляет около 2800 м², хотя на самом деле в ней чуть больше  1 тысячи м² — таким образом, бывший президент США смог на бумаге увеличить ее цену на 200 млн долларов. Стоимость своего имения Мар-а-Лаго во Флориде Трамп, как следует из судебных документов, завысил в отчетности на 2300%. В целом, по мнению генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймса, активы Трампа с помощью подобных манипуляций были искусственно увеличены на 2,2 млрд долларов.

Энгорон приказал аннулировать некоторые бизнес-лицензии Трампа как наказание, что усложнит или предотвратит для них ведение бизнеса в Нью-Йорке, и сказал, что он и в дальнейшем будет иметь независимого наблюдателя, который будет наблюдать за операциями Trump Organization.

Генпрокурор настаивает на штрафе в размере 250 млн долларов и полном запрете Трампа вести бизнес в его родном штате Нью-Йорк. Судебный процесс может длиться до декабря.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 15:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Нью-Йорке судья постановил, что Дональд Трамп годами прибегал к мошенничеству, строя империю недвижимости, которая принесла ему славу и Белый дом, сообщает АР.".