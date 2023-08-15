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Трамп получил новые обвинения за попытку изменить результаты выборов в США

Мир 16:06   15.08.2023
Оксана Якушко
Трамп получил новые обвинения за попытку изменить результаты выборов в США

Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинули новые обвинения из-за попытки незаконно повлиять на результаты выборов президента США 2020 года в штате Джорджия, сообщает The New York Times.

По 13 статьям обвиняют Трампа – в том числе, в сговоре с целью подделать документы. Федеральные прокуроры считают, что экс-президент США и его сообщники отказались признать поражение и «сознательно и умышленно вступили в сговор».

Трамп позвонил к секретарю Джорджии и попросил того просил «найти» 11 780 голосов, которых не хватало для победы над действующим президентом Джо Байденом.

Кроме Трампа, обвиняются еще 18 человек, среди них и личный адвокат экс-президента Руди Джулиани.

Всем им и Трампу предстоит явиться до 25 августа в полицию в Атланте и предстать перед судом, который выберет меру пресечения.

Читайте также: Трампу предъявили еще четыре обвинения: за попытку отменить результаты выборов

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 16:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинули новые обвинения из-за попытки незаконно повлиять на результаты выборов президента США 2020 года в штате Джорджия, сообщает The New York Times.".