Трамп получил новые обвинения за попытку изменить результаты выборов в США
Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинули новые обвинения из-за попытки незаконно повлиять на результаты выборов президента США 2020 года в штате Джорджия, сообщает The New York Times.
По 13 статьям обвиняют Трампа – в том числе, в сговоре с целью подделать документы. Федеральные прокуроры считают, что экс-президент США и его сообщники отказались признать поражение и «сознательно и умышленно вступили в сговор».
Трамп позвонил к секретарю Джорджии и попросил того просил «найти» 11 780 голосов, которых не хватало для победы над действующим президентом Джо Байденом.
Кроме Трампа, обвиняются еще 18 человек, среди них и личный адвокат экс-президента Руди Джулиани.
Всем им и Трампу предстоит явиться до 25 августа в полицию в Атланте и предстать перед судом, который выберет меру пресечения.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 16:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинули новые обвинения из-за попытки незаконно повлиять на результаты выборов президента США 2020 года в штате Джорджия, сообщает The New York Times.".