Трамп получил новые обвинения за попытку изменить результаты выборов в США

Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинули новые обвинения из-за попытки незаконно повлиять на результаты выборов президента США 2020 года в штате Джорджия, сообщает The New York Times.

По 13 статьям обвиняют Трампа – в том числе, в сговоре с целью подделать документы. Федеральные прокуроры считают, что экс-президент США и его сообщники отказались признать поражение и «сознательно и умышленно вступили в сговор».

Трамп позвонил к секретарю Джорджии и попросил того просил «найти» 11 780 голосов, которых не хватало для победы над действующим президентом Джо Байденом.

Кроме Трампа, обвиняются еще 18 человек, среди них и личный адвокат экс-президента Руди Джулиани.

Всем им и Трампу предстоит явиться до 25 августа в полицию в Атланте и предстать перед судом, который выберет меру пресечения.