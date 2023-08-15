Трамп отримав нові звинувачення за спробу змінити результати виборів у США
Проти колишнього президента США Дональда Трампа офіційно висунули нові звинувачення через спробу незаконно вплинути на результати виборів президента США 2020 року у штаті Джорджія, повідомляє The New York Times .
За 13 статтями звинувачують Трампа – у тому числі у змові з метою підробити документи. Федеральні прокурори вважають, що експрезидент США та його спільники відмовилися визнати поразку і «свідомо та навмисне вступили у змову».
Трамп зателефонував до секретаря Джорджії і попросив того «знайти» 11 780 голосів, яких не вистачало для перемоги над чинним президентом Джо Байденом.
Окрім Трампа, звинувачують ще 18 осіб, серед них і особистий адвокат експрезидента Руді Джуліані.
Усім їм і Трампу доведеться з’явитися до 25 серпня в поліцію в Атланті і постати перед судом, який обере запобіжний захід.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 16:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проти колишнього президента США Дональда Трампа офіційно висунули нові звинувачення через спробу незаконно вплинути на результати виборів президента США 2020 року у штаті Джорджія, повідомляє The New York Times .".