Трамп отримав нові звинувачення за спробу змінити результати виборів у США

Проти колишнього президента США Дональда Трампа офіційно висунули нові звинувачення через спробу незаконно вплинути на результати виборів президента США 2020 року у штаті Джорджія, повідомляє The New York Times .

За 13 статтями звинувачують Трампа – у тому числі у змові з метою підробити документи. Федеральні прокурори вважають, що експрезидент США та його спільники відмовилися визнати поразку і «свідомо та навмисне вступили у змову».

Трамп зателефонував до секретаря Джорджії і попросив того «знайти» 11 780 голосів, яких не вистачало для перемоги над чинним президентом Джо Байденом.

Окрім Трампа, звинувачують ще 18 осіб, серед них і особистий адвокат експрезидента Руді Джуліані.

Усім їм і Трампу доведеться з’явитися до 25 серпня в поліцію в Атланті і постати перед судом, який обере запобіжний захід.