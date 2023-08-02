Трампу висунули ще чотири звинувачення: за спробу скасувати результати виборів

Кількість звинувачень, судів та кримінальних справ щодо експрезидента та ймовірного кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа все зростає.

Головною темою, винесеною на передовиці американських та британських ЗМІ 2 серпня, стала чергова порція звинувачень на адресу Дональда Трампа.

“Дональду Трампу пред’явлено чотири звинувачення у спробі скасувати вибори 2020 року. Остання кримінальна справа проти експрезидента порушена лише через кілька тижнів після того, як йому було пред’явлено звинувачення у зберіганні інформації про національну оборону, – повідомляє The Guardian. – Федеральна прокуратура звинуватила Дональда Трампа у його спробах скасувати результати виборів 2020 року у відчайдушному намаганні залишитися при владі”.

Так, Трампа звинувачують у змові з метою обману громадян США, змові з метою перешкодити офіційному розгляду, спробі перешкодити офіційному розгляду та змові проти цивільних прав. Обвинувальний акт підготував спецпрокурор Джек Сміт. Документ займає 45 сторінок і докладно описує, як Трамп та його союзники свідомо повідомляли неправдиву інформацію про нібито фальсифікацію результатів виборів президента США. А також – намагалися заблокувати підтвердження результатів виборів. Імена спільників Трампа у документі не вказані, але за наведеним описом журналісти вирахували, що йдеться про адвокатів Трампа, в тому числі – Руді Джуліані, а також колишнього чиновника Міністерства юстиції США Джеффа Кларка.

“Попри поразку, підсудний був сповнений рішучості залишитися при владі, – йдеться в обвинувальному висновку. – Таким чином, протягом більш як двох місяців після дня виборів 3 листопада 2020 року відповідач поширював брехню про те, що на виборах мали місце фальсифікації, які визначили результат, і що він справді переміг. Ці твердження були хибними, і відповідач знав, що вони хибні”.

Кульмінацією всіх спроб Трампа не визнати результати виборів став напад на Капітолій 6 січня 2021 року.

“Атака на столицю нашої країни 6 січня 2021 року була безпрецедентною атакою на центр американської демократії. Як зазначено в обвинувальному висновку, вона була спровокована брехнею, – заявив спецпрокурор Сміт. – Брехня відповідача спрямована на перешкоджання основній функції уряду США, національному процесу збору, підрахунку та підтвердження результатів президентських виборів”.

Розглядатиме чергову справу Трампа суддя окружного суду США Таня Чуткан. 2021 року вона була суддею, яка відхилила спробу Трампа перешкодити спеціальному комітету Палати представників від 6 січня, який розслідує заворушення в Капітолії, отримати доступ до президентських записів. “Президенти – не королі, а позивач – не президент”, – написала вона тоді.

Трамп, який зараз лідирує у праймеріз Республіканської партії США, очікувано заявив, що всі звинувачення – спроба “злочинного клану Байдена” втрутитися в президентські вибори 2024 року.