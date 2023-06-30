Трамп хоче, щоб Україна віддала частину своєї території рф, аби зупинити війну
“Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну”, – сказав експрезидент США Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю Reuters .
Щодо України Трамп не виключив, що київському уряду, можливо, доведеться поступитися деякими територіями рф, щоб зупинити війну, яка почалася з вторгнення російських військ в Україну 16 місяців тому. За його словами, якби він був президентом, усе було б “предметом переговорів”, але українці, які вели активну боротьбу за захист своєї землі, “заслужили велику заслугу”.
“Я думаю, що вони мали б право залишити собі більшу частину того, що вони заробили, і я думаю, що рф так само погодилася б на це. Вам потрібен правильний посередник або переговірник, а у нас зараз його немає”, – сказав він.
«Я вважаю, що найбільше, що зараз повинні зробити США, — щоб досягти миру — об’єднати рф та Україну й укласти мир», — сказав Трамп.
Будучи президентом, Трамп розвинув дружні стосунки з Путіним, який, за словами Байдена в середу, «став трохи ізгоєм у всьому світі» через вторгнення в Україну.
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну”, – сказав експрезидент США Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю Reuters . ".