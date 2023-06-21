Путін вірить, що Трамп повернеться до влади в США і зніме санкції з рф — BILD

«Стратегія Путіна – протриматися до листопада 2024 року. Потім він сподівається на перемогу на виборах Трампа або як мінімум Десантіса. Путін думає, що вони припинять підтримувати Україну і знімуть санкції з рф», – заявив в інтерв’ю BILD міжнародний фінансист і інвестор Білл Браудер, який вважається натхненником санкцій проти Володимира Путіна.

Справи йдуть не дуже добре для російської держави загалом та для багатьох окремих росіян, каже Браудер. Тільки один доказ: західні санкції змусили навіть Китай чинити тиск на рф.

Нещодавно Банк Китаю обмежив операції клієнтів російських банків, щоб не потрапити під санкції. За словами Браудера, аналогічна картина спостерігається й в Індії: “петля санкцій затягується”.

Браудер вважає, що зараз західні санкції сильно тиснуть на російську владу.

«Санкції їх сильно зачіпають, вони зводять Путіна з розуму, — каже фінансист. — Російські олігархи застрягли на своїх віллах, вони більше не можуть відвідувати міжнародні конференції чи відпочивати у Сен-Тропі. Натомість вони цілими днями розмовляють телефоном зі своїми адвокатами, щоб ті вжили заходів проти санкцій».

Санкції ефективні і проти людей з апарату, які не мають безпосередніх інтересів у країнах ЄС. Суддя Сергій Подопрігоров, який засудив російського опозиціонера Кара-Мурзу до ув’язнення, сам перебував у списку санкцій, ініційованому Браудером.

“Багато чиновників і співробітників апарату не хочуть публічно брати участь у такому показовому процесі, тому що бояться, що і до них застосують санкції”, – каже Браудер.

Подопрігоров спробував оскаржити свої санкції в суді, наймав дорогих юристів на Заході – і зазнав невдачі.

Браудер також був мішенню рф – Кремль намагався використати Інтерпол для екстрадиції британця, а в 2018 році Путін запропонував тодішньому президенту США Дональду Трампу екстрадувати Браудера.

“Це показує, як сильно на них позначаються санкції, вони зводять Путіна з розуму”, – говорить Браудер.

«Захід розучився вести переговори із диктаторами, які беруть заручників, — каже Браудер. – Не має значення, рф це, Іран, Північна Корея чи Китай: ми повинні навчити наших політиків успішно вести переговори із загарбниками заручників».