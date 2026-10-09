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ЗСУ атакують: у Підмосков’ї горіли хімікати, сильні “прильоти” в Бєлгороді

Події 07:42   09.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ЗСУ атакують: у Підмосков’ї горіли хімікати, сильні “прильоти” в Бєлгороді Фото: Exilenova+

Чергова ніч масованих обстрілів була у Росії. ЗСУ атакували важливий завод у Тверській області, у Підмосков’ї спалахнули хімікати, окупований Луганськ пережив масований обстріл, а у Бєлгороді повідомляли про гучні “прильоти”.

За інформацією волонтера та колишнього радника міноборони України Сергія Стерненка, СОУ обстріляли дослідний інститут у Тверській області.

“Підприємство виробляє компоненти палива «Децилин-М» для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до дизельного палива й авіаційного гасу”, – пояснив Стерненко.

 

Відео: Exilenova+

(ОБЕРЕЖНО!!! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!!!)

Сильна пожежа з детонацією хімікатів виникла після ударів у Пушкіно. Крім того, у Підмосков’ї попереджали про ракетну та дронову небезпеку.

 

Відео: Exilenova+

Неспокійно було й у Луганську – там мешканці пережили масований обстріл. Про гучні “прильоти” повідомляли також у Білгороді.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 07:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ атакували важливий завод у Тверській області".