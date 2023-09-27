Трамп роками дурив банки і страхові компанії – вирок суду в Нью-Йорку
У Нью-Йорку суддя ухвалив, що Дональд Трамп роками вдавався до шахрайства, будуючи імперію нерухомості, яка принесла йому славу і Білий дім, повідомляє АР .
Згідно з рішенням суду, Трамп змінював дані у річних фінансових звітах, щоб отримувати кредити і страхові контракти на вигідніших умовах. Все це відбувалося з 2011 до 2021 року.
Зокрема, Трамп стверджував, що площа його квартири у Trump Tower становить близько 2800 м², хоча насправді в ній трохи більше тисячі м² — таким чином колишній президент США зміг на папері збільшити її ціну на 200 млн доларів. Вартість свого маєтку Мар-а-Лаго у Флориді Трамп, як випливає із судових документів, завищив у звітності на 2300%. Загалом, як вважає генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс, активи Трампа за допомогою подібних маніпуляцій були штучно збільшені на 2,2 млрд доларів.
Енгорон наказав анулювати деякі бізнес-ліцензії Трампа як покарання, що ускладнить або унеможливить для них ведення бізнесу в Нью-Йорку, і сказав, що він і надалі матиме незалежного спостерігача, який наглядатиме за операціями Trump Organization.
Генпрокурорка наполягає на штрафі в розмірі 250 млн доларів і повній забороні Трампу вести бізнес у його рідному штаті Нью-Йорк. Судовий процес може тривати до грудня.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 15:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Нью-Йорку суддя ухвалив, що Дональд Трамп роками вдавався до шахрайства, будуючи імперію нерухомості, яка принесла йому славу і Білий дім, повідомляє АР .".