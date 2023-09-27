Трамп роками дурив банки і страхові компанії – вирок суду в Нью-Йорку

У Нью-Йорку суддя ухвалив, що Дональд Трамп роками вдавався до шахрайства, будуючи імперію нерухомості, яка принесла йому славу і Білий дім, повідомляє АР .

Згідно з рішенням суду, Трамп змінював дані у річних фінансових звітах, щоб отримувати кредити і страхові контракти на вигідніших умовах. Все це відбувалося з 2011 до 2021 року.

Зокрема, Трамп стверджував, що площа його квартири у Trump Tower становить близько 2800 м², хоча насправді в ній трохи більше тисячі м² — таким чином колишній президент США зміг на папері збільшити її ціну на 200 млн доларів. Вартість свого маєтку Мар-а-Лаго у Флориді Трамп, як випливає із судових документів, завищив у звітності на 2300%. Загалом, як вважає генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс, активи Трампа за допомогою подібних маніпуляцій були штучно збільшені на 2,2 млрд доларів.

Енгорон наказав анулювати деякі бізнес-ліцензії Трампа як покарання, що ускладнить або унеможливить для них ведення бізнесу в Нью-Йорку, і сказав, що він і надалі матиме незалежного спостерігача, який наглядатиме за операціями Trump Organization.

Генпрокурорка наполягає на штрафі в розмірі 250 млн доларів і повній забороні Трампу вести бізнес у його рідному штаті Нью-Йорк. Судовий процес може тривати до грудня.