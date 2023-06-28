Генерал рф Суровикин знал о планах Пригожина – NYT

Высокопоставленный российский генерал Сергей Суровикин заранее знал о планах лидера наемников ЧПК «Вагнер» Евгения Пригожина восстать против военного руководства рф, говорят официальные лица США, проинформированные американской разведкой, сообщает The New York Times. А Пригожин, возможно, считал, что у него есть поддержка в российской армии.

Чиновники США сейчас пытаются выяснить, помогал ли генерал Сергей Суровикин, бывший высший российский командующий в Украине, планировать действия Пригожина в минувшие выходные, которые представляли самую серьезную угрозу для президента Владимира Путина за все 23 года его пребывания у власти.

Американские официальные лица также заявили, что есть признаки того, что другие российские генералы, возможно, тоже поддержали мятеж Пригожина. Нынешние и бывшие официальные лица США заявили, что Пригожин не поднял бы бунт, если бы не был уверен, что его поддержат находящиеся у власти.

Если генерал Суровикин был причастен к событиям минувших выходных, это стало бы последним признаком распрей в руководстве рф после начала войны Путина в Украине, и могло бы свидетельствовать о более широком расколе.

Путин теперь должен решить, считает ли он, что генерал Суровикин помогал Пригожину. Если Путин обнаружит доказательства сговора, у него не будет иного выбора, кроме как отстранить Суровикина от командования, говорят чиновники и аналитики. Но сейчас, говорят аналитики, Путин, похоже, намерен свалить мятеж исключительно на Пригожина.

«Путин не хочет менять людей, — сказал Александр Баунов, старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в рф. – Но если секретная служба положит доказательства на стол Путину, и если некоторые документы будут касаться Суровикина, это может измениться».

Высокопоставленные американские официальные лица предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему Пригожин все еще жив, несмотря на то, что он захватил крупный российский военный узел и отдал приказ о вооруженном марше на Москву.

Американские официальные лица и другие лица подчеркнули, что многое из того, что известно США и их союзникам, является предварительным. Официальные лица США избегают публичного обсуждения мятежа из-за страха подпитать нарратив Путина, что беспорядки организовал Запад.

Но один бывший чиновник сказал, что язык тела генерала Суровикина свидетельствует о том, что ему неудобно осуждать бывшего союзника, который разделял его взгляды на российское военное руководство.

«Произошло слишком много странных вещей, которые, на мой взгляд, предполагают наличие сговора, который мы еще не выяснили», — сказал в телефонном интервью бывший посол США в России Майкл Макфол.- Подумайте, как легко было взять Ростов. В рф везде вооруженная охрана, и вдруг некому что-то сделать?»

Независимые эксперты и официальные лица США заявили, что Пригожин, похоже, полагал, что значительная часть российской армии сплотится на его стороне, когда его колонна двинется на Москву.

Пригожин работал с генералом Суровикиным во время российской военной интервенции в Сирии и назвал его самым способным командиром российской армии. Бывшие официальные лица заявили, что генерал Суровикин не поддерживал отстранение Путина от власти, хотя, видимо, и согласился с Пригожиным, что необходимо уволить Шойгу и генерала Герасимова.

«Суровикин — награжденный генерал со сложной историей, — говорит Дара Массикот, старший научный сотрудник RAND Corporation. – Говорят, солдаты уважают его и считают компетентным».

Генерал Суровикин и Пригожин неоднократно критиковали Шойгу и генерала Герасимова за тактику, используемую в Украине. Аналитики приписывают немногочисленные успехи рф генералу Суровикину и г-ну Пригожину.

В случае с генералом Суровикиным этим ограниченным успехом стал профессионально организованный вывод российских войск из Херсона, где прошлой осенью они почти попали в окружение и были отрезаны от снабжения. Основываясь на перехваченных сообщениях, официальные лица США пришли к выводу, что разочарованный генерал Суровикин представляет бескомпромиссную фракцию генералов, желающих использовать самую жесткую тактику против украинцев.