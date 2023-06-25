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Пригожина, ймовірно, уб’ють в Білорусі. Путін не пробачає зради – CNN

Події 11:14   25.06.2023
Оксана Якушко
Пригожина, ймовірно, уб’ють в Білорусі. Путін не пробачає зради – CNN

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив у суботу, що «не може відповісти», яку позицію займе голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин у Білорусі. Експерти CNN вважають , що Пригожина, ймовірно, ліквідують, тому що він показав уразливість президента рф Володимира Путіна всьому світу.

«Група Вагнера» є «незалежною бойовою компанією» з іншими, набагато кращими умовами, ніж російські військові, заявив у суботу майор армії США у відставці Майк Лайонс. Наприклад, бійців Вагнера годують краще, ніж військових – тобто повна асиміляція буде складною.

«Можливо, деякі відколються», — додав він. – Ці люди лояльні до людини, Пригожина, а не до країни, не до місії. Я думаю, що у нас є ще багато питань, на які зараз немає відповіді».

Експерти кажуть, що небезпека для боса Вагнера теж не минула.

«Путін не прощає зрадників. Навіть якщо Путін скаже: «Пригожин, ти йди в Білорусь», він все одно зрадник, і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить», — сказала Джилл Догерті, колишній керівник московського бюро CNN і багаторічний експерт з питань рф.

“Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина «вб’ють у Білорусі», – додала вона, – але це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин «має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває».

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив у суботу, що «не може відповісти», яку позицію займе голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин у Білорусі. Експерти CNN вважають , що Пригожина, ймовірно, ліквідують, тому що він показав уразливість президента рф Володимира Путіна всьому світу.".