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Пригожина, вероятно, убьют в Беларуси. Путин не прощает измены – CNN

Мир 11:14   25.06.2023
Оксана Якушко
Пригожина, вероятно, убьют в Беларуси. Путин не прощает измены – CNN Олександр Єрмоченко/Reuters

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в субботу, что «не может ответить», какую позицию займет глава ЧИК «Вагнер» Евгений Пригожин в Беларуси. Эксперты CNN считают, что Пригожина, вероятно, ликвидируют, потому что он показал уязвимость президента рф Владимира Путина всему миру.

«Группа Вагнера» является «независимой боевой компанией» с другими, гораздо лучшими условиями, чем у российских военных, заявил в субботу майор армии США в отставке Майк Лайонс. К примеру, бойцов Вагнера кормят лучше, чем военных рф – то есть полная ассимиляция будет сложной.

«Возможно, некоторые отколятся», — добавил он. – Эти люди лояльны к человеку, Пригожину, а не к стране, не к миссии. Я думаю, что у нас еще много вопросов, на которые сейчас нет ответа».

Эксперты говорят, что опасность для босса Вагнера тоже не миновала.

«Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: «Пригожин, ты иди в Беларусь», он все равно предатель, и я думаю, что Путин никогда этого не простит», — сказала Джилл Догерти, бывший руководитель московского бюро CNN и многолетний эксперт по рф.

«Вполне возможно, что мы увидим, как Пригожина «убьют в Беларуси», – добавила она, – но это трудная дилемма для Москвы, потому что пока Пригожин «имеет определенную поддержку, он представляет угрозу, независимо от того, где он находится».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Происшествия; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в субботу, что «не может ответить», какую позицию займет глава ЧИК «Вагнер» Евгений Пригожин в Беларуси. Эксперты CNN считают, что Пригожина, вероятно, ликвидируют, потому что он показал уязвимость президента рф Владимира Путина всему миру.".