Пригожин сдал назад: бунтовщик не дошел 200 км до Москвы
Финансист ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что разворачивает свои колонны обратно — в полевые лагеря на фронте.
«ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил Пригожин в аудио, опубликованном в telegram.
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Перед этим появилось сообщение пресс-службы непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. О том, что он якобы провел переговоры с Пригожиным и достиг договоренности об остановке движения «Вагнера» на Москву.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 20:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Финансист ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что разворачивает свои колонны обратно — в полевые лагеря на фронте".