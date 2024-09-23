Участника похода Пригожина на Москву взяли в плен на севере Харьковщины

В 13-й бригаде оперативного назначения НГУ «Хартия» сообщили, что на севере Харьковщины взяли в плен участника вагнеровского восстания.

“Двое из четырех пленных сдались сами, еще двоих хартийцы захватили врасплох в стрелковом бою. Все пленные — бывшие заключенные, двое — вагнеровцы со стажем. Один из вагнеровцев, в частности, участвовал в походе Пригожина на Москву”, — рассказали в бригаде.

Также в «Хартии» отметили, что из-за постоянного огневого воздействия Сил обороны оккупантам приходится преодолевать большое расстояние пешком, чтобы добраться до линии боевого столкновения. Огневой контроль логистических путей врага также делает невозможным подвоз пищи и воды, говорят в бригаде со ссылкой на пленных. Поэтому те, по их словам, пили воду из луж.

Разведывательные и ударные дроны нацгвардейцев не дают противнику возможности накопить силы для массовых атак, добавили в «Хартии».