Штаб-сержант «Хартии»: враг в основном перешел к обороне на севере Харьковщины

Российские военные в основном перешли к обороне на севере Харьковской области и перебрасывают туда в качестве подкрепления выходцев из ЧВК «Вагнер» и заключенных, рассказал в эфире «КИЕВ24» штаб-сержант службы связей с общественностью бригады «Хартия» Кирилл Дучко.

Он рассказал, что одним из последних российских военнопленных, который сдался бойцам «Хартии», был 63-летний мужчина, четыре года отсидевший в тюрьме. Все чаще защитники встречают выходцев из ЧВК «Вагнер» или же заключенных, которые добровольно пошли на войну в Украину за деньги.

«Сегодня в нашей полосе враг в основном перешел к обороне, потому что мы снизили потенциал подразделений, которые воюют против нас, но, действительно, мы видим перегруппировку и подкрепление этих подразделений. То есть те подразделения РФ, которые стояли перед нами с мая-месяца, уже не боеспособны и им дают подкрепление вот как раз из таких подразделений, как ЧВК «Вагнер», заключенных. Мы видим перегруппировку и подкрепление, но мы понимаем все риски, взвешиваем все «за» и «против» и готовы дать отпор врагу в любую минуту», — сказал Дучко.