Live
  • Нд 22.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Представник «Хартії»: РФ здебільшого перейшла до оборони на півночі Харківщини

Суспільство 17:45   22.09.2024
Олена Нагорна
Представник «Хартії»: РФ здебільшого перейшла до оборони на півночі Харківщини

Російські військові здебільшого перейшли до оборони на півночі Харківської області та перекидають туди як підкріплення вихідців із ПВК «Вагнер» та ув’язнених, розповів в етері «КИЇВ24» штаб-сержант служби зв’язків із громадськістю бригади «Хартія» Кирило Дучко.

Він розповів, що одним з останніх російських військовополонених, що здався бійцям «Хартії», був 63-річний чоловік, який чотири роки відсидів у тюрмі. Усе частіше захисники зустрічають вихідців із ПВК «Вагнер» або ув’язнених, які добровільно пішли на війну в Україну за гроші.

«Сьогодні в нашій смузі ворог здебільшого перейшов до оборони, тому що ми знизили потенціал підрозділів, які воюють проти нас, але, дійсно, ми бачимо перегрупування і підкріплення цих підрозділів. Тобто ті підрозділи РФ, які стояли перед нами з травня-місяця, вони вже не боєздатні і їм дають підкріплення от якраз з таких підрозділів, як ПВК “Вагнер”, ув’язнених. Ми бачимо перегрупування та підкріплення, але ми розуміємо всі ризики, зважуємо всі “за” і “проти” й готові дати відсіч ворогу в будь-яку хвилину», — сказав Дучко.

Читайте також: У районах Липців під Харковом та Вовчанська РФ незначно просунулась — ISW

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Представник «Хартії»: РФ здебільшого перейшла до оборони на півночі Харківщини
Представник «Хартії»: РФ здебільшого перейшла до оборони на півночі Харківщини
22.09.2024, 17:45
Жителям міста на Харківщині радять не виходити з дому: причини
Жителям міста на Харківщині радять не виходити з дому: причини
20.09.2024, 07:24
Генштаб: один бій йде на півночі Харківщини і п’ять – на Куп’янському напрямку
Генштаб: один бій йде на півночі Харківщини і п’ять – на Куп’янському напрямку
22.09.2024, 16:47
DeepState оцінив ризики виходу РФ до Осколу і важливої дороги на Харківщині
DeepState оцінив ризики виходу РФ до Осколу і важливої дороги на Харківщині
22.09.2024, 15:42
Терехов розповів про долю 16-поверхівки в Харкові, пошкодженої ударом ФАБ-250
Терехов розповів про долю 16-поверхівки в Харкові, пошкодженої ударом ФАБ-250
22.09.2024, 13:39
Динаміка пішла вгору – Терехов про удари авіабомбами по Харкову
Динаміка пішла вгору – Терехов про удари авіабомбами по Харкову
22.09.2024, 14:04

Новини за темою:

16:50
Головні новини 22.09: удар ФАБ біля 16-поверхівки у Харкові, “просування” РФ
16:47
Генштаб: один бій йде на півночі Харківщини і п’ять – на Куп’янському напрямку
15:42
DeepState оцінив ризики виходу РФ до Осколу і важливої дороги на Харківщині
14:04
Динаміка пішла вгору – Терехов про удари авіабомбами по Харкову
13:39
Терехов розповів про долю 16-поверхівки в Харкові, пошкодженої ударом ФАБ-250

Ви читали новину: «Представник «Хартії»: РФ здебільшого перейшла до оборони на півночі Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 17:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові здебільшого перейшли до оборони на півночі Харківської області та перекидають туди як підкріплення вихідців із ПВК «Вагнер» та ув’язнених, розповів в етері «КИЇВ24» штаб-сержант служби зв’язків із громадськістю бригади «Хартія» Кирило Дучко.".