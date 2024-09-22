Представник «Хартії»: РФ здебільшого перейшла до оборони на півночі Харківщини
Російські військові здебільшого перейшли до оборони на півночі Харківської області та перекидають туди як підкріплення вихідців із ПВК «Вагнер» та ув’язнених, розповів в етері «КИЇВ24» штаб-сержант служби зв’язків із громадськістю бригади «Хартія» Кирило Дучко.
Він розповів, що одним з останніх російських військовополонених, що здався бійцям «Хартії», був 63-річний чоловік, який чотири роки відсидів у тюрмі. Усе частіше захисники зустрічають вихідців із ПВК «Вагнер» або ув’язнених, які добровільно пішли на війну в Україну за гроші.
«Сьогодні в нашій смузі ворог здебільшого перейшов до оборони, тому що ми знизили потенціал підрозділів, які воюють проти нас, але, дійсно, ми бачимо перегрупування і підкріплення цих підрозділів. Тобто ті підрозділи РФ, які стояли перед нами з травня-місяця, вони вже не боєздатні і їм дають підкріплення от якраз з таких підрозділів, як ПВК “Вагнер”, ув’язнених. Ми бачимо перегрупування та підкріплення, але ми розуміємо всі ризики, зважуємо всі “за” і “проти” й готові дати відсіч ворогу в будь-яку хвилину», — сказав Дучко.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 17:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові здебільшого перейшли до оборони на півночі Харківської області та перекидають туди як підкріплення вихідців із ПВК «Вагнер» та ув’язнених, розповів в етері «КИЇВ24» штаб-сержант служби зв’язків із громадськістю бригади «Хартія» Кирило Дучко.".