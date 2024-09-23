Учасника походу Пригожина на Москву взяли в полон на півночі Харківщини
У 13-й бригаді оперативного призначення НГУ “Хартія” повідомили, що на півночі Харківщини взяли в полон учасника вагнерівського повстання.
“Двоє з чотирьох полонених здались самі, ще двох хартійці захопили зненацька в стрілецькому бою. Усі полонені — колишні ув’язнені, двоє з них — вагнерівці зі стажем. Один з вагнерівців, зокрема, брав участь в поході Пригожина на Москву”, – розповіли у бригаді.
Також у “Хартії” зазначили, що через постійний вогневий вплив Сил оборони окупантам доводиться долати велику відстань пішки, щоб дістатися лінії бойового зіткнення. Вогневий контроль логістичних шляхів ворога також унеможливлює підвезення їжі та води, кажуть у бригаді з посиланням на полонених. Тому ті, за їхніми словами, пили воду з калюж.
Розвідувальні та ударні дрони нацгвардійців не дають супротивнику можливості накопичити сили для масових атак, додали в “Хартії”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: военнопленные, Пригожин, Харків, хартия;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 19:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 13-й бригаді оперативного призначення НГУ “Хартія” повідомили, що на півночі Харківщини взяли в полон учасника вагнерівського повстання.".