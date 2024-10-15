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Россияне врут о «бунте в бригаде ВСУ под Купянском»

Общество 12:06   15.10.2024
Виктория Яковенко
Россияне врут о «бунте в бригаде ВСУ под Купянском» Фото: Центр противодействия дезинформации

Пропагандисты РФ разгоняют новый фейк о якобы бунте в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ под Купянском и выводе ее из зоны боевых действий из-за потери боеспособности.

«В сообщениях также утверждается, что военные якобы отказываются выполнять приказы, а их родственники собирают деньги на адвокатов для освобождения задержанных», — проинформировал Центр противодействия дезинформации.

В Центре сообщили, что проверили информацию у военного командования. Там заявили, что эта история – вымысел: бригада продолжает выполнять боевые задания в определенной полосе ответственности.

«Сообщение о ее «расформировании» или «бунте» является частью информационной операции врага, направленной на подрыв морального духа и доверия к Вооруженным силам Украины. Доверяйте только верифицированным источникам информации», – отметили в Центре.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пропагандисты РФ разгоняют новый фейк о якобы бунте в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ под Купянском и выводе ее из зоны боевых действий из-за потери боеспособности.".