Россияне врут о «бунте в бригаде ВСУ под Купянском»

Пропагандисты РФ разгоняют новый фейк о якобы бунте в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ под Купянском и выводе ее из зоны боевых действий из-за потери боеспособности.

«В сообщениях также утверждается, что военные якобы отказываются выполнять приказы, а их родственники собирают деньги на адвокатов для освобождения задержанных», — проинформировал Центр противодействия дезинформации.

В Центре сообщили, что проверили информацию у военного командования. Там заявили, что эта история – вымысел: бригада продолжает выполнять боевые задания в определенной полосе ответственности.

«Сообщение о ее «расформировании» или «бунте» является частью информационной операции врага, направленной на подрыв морального духа и доверия к Вооруженным силам Украины. Доверяйте только верифицированным источникам информации», – отметили в Центре.