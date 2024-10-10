Терехов просит Зеленского «разобраться» с облсоветом – мэрия заявила о фейке

В Харьковском горсовете сообщают о фейке, который распространяется вражескими Telegram-каналами. В документе якобы мэр Терехов направил обращение к президенту Украины Зеленскому.

«В этом «документе» мэр Харькова якобы просит главу государства разобраться с руководством Харьковского областного совета, якобы требующего от руководителей областных коммунальных предприятий сдавать в аренду их помещения – бесплатно и без каких-либо документов», — отметили в горсовете.

В мэрии подчеркнули – это обращение – сфальсифицированное. Оно якобы имеет определенные атрибуты, которые использует горсовет в своем делопроизводстве, но фактически они грубо слеплены и нарушают все утвержденные нормы официального письменного общения.

«Например, обращение подписано «И.А. Терехов» вместо установившегося «Игоря Терехова», а исполнителем указан заместитель директора юридического департамента Вячеслав Басараб, который не работает в горсовете уже более 2,5 года. Авторы обращения также неумело оформили исходные данные письма и совершили целую кучу неточностей, неверно указав QR-код, номер телефона. Кроме того, весь текст обращения написан с огромным количеством грамматических ошибок», – добавили в мэрии.

Поэтому горсовет обратился к правоохранителям с требованием установить авторов фальшивки.

«Со своей стороны хотим подчеркнуть, что подобные фейки направлены полностью на дестабилизацию ситуации в регионе, и призываем всех граждан соблюдать информационную гигиену и не доверять сомнительным источникам информации», — призвали в горсовете.