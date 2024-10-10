Терехов просит Зеленского «разобраться» с облсоветом – мэрия заявила о фейке
В Харьковском горсовете сообщают о фейке, который распространяется вражескими Telegram-каналами. В документе якобы мэр Терехов направил обращение к президенту Украины Зеленскому.
«В этом «документе» мэр Харькова якобы просит главу государства разобраться с руководством Харьковского областного совета, якобы требующего от руководителей областных коммунальных предприятий сдавать в аренду их помещения – бесплатно и без каких-либо документов», — отметили в горсовете.
В мэрии подчеркнули – это обращение – сфальсифицированное. Оно якобы имеет определенные атрибуты, которые использует горсовет в своем делопроизводстве, но фактически они грубо слеплены и нарушают все утвержденные нормы официального письменного общения.
«Например, обращение подписано «И.А. Терехов» вместо установившегося «Игоря Терехова», а исполнителем указан заместитель директора юридического департамента Вячеслав Басараб, который не работает в горсовете уже более 2,5 года. Авторы обращения также неумело оформили исходные данные письма и совершили целую кучу неточностей, неверно указав QR-код, номер телефона. Кроме того, весь текст обращения написан с огромным количеством грамматических ошибок», – добавили в мэрии.
Поэтому горсовет обратился к правоохранителям с требованием установить авторов фальшивки.
«Со своей стороны хотим подчеркнуть, что подобные фейки направлены полностью на дестабилизацию ситуации в регионе, и призываем всех граждан соблюдать информационную гигиену и не доверять сомнительным источникам информации», — призвали в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Зеленский, міськрада, облсовет, терехов, фейк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщают о фейке, который распространяется вражескими Telegram-каналами. В документе якобы мэр Терехов направил обращение к президенту Украины Зеленскому.".