Терехов просить Зеленського «розібратися» з облрадою – мерія заявила про фейк
У Харківській міськраді повідомляють про фейк, який шириться ворожими телеграм-каналами. У документі нібито, мер Терехов надіслав звернення до президента України Зеленського.
«У цьому «документі» мер Харкова начебто просить голову держави розібратися з керівництвом Харківської обласної ради, яке нібито вимагає від керівників обласних комунальних підприємств здавати в оренду їхні приміщення – безкоштовно і без будь-яких документів», – зазначили у міськраді.
У мерії підкреслили – це звернення – сфальсифіковане. Воно начебто має певні атрибути, які використовує міськрада у своєму діловодстві, але фактично вони грубо зліплені і порушують всі затверджені норми офіційного письмового спілкування.
«Наприклад, звернення підписане «І.О. Терехов» замість усталеного «Ігор Терехов», а виконавцем вказаний заступник директора юридичного департаменту В’ячеслав Басараб, який не працює у міськраді вже понад 2,5 року. Автори звернення також невміло оформили вихідні дані листа і зробили цілу купу неточностей, невірно вказавши QR-код, номер телефону. Крім того, увесь текст звернення написаний з величезною кількістю граматичних помилок», – додали у мерії.
Тож міськрада звернулася до правоохоронців з вимогою встановити зловмисників, які сфальсифікували офіційний документ.
«Зі свого боку хочемо підкреслити, що подібні фейки спрямовані цілковито на дестабілізацію ситуації в регіоні, і закликаємо усіх громадян дотримуватися інформаційної гігієни та не довіряти сумнівним джерелам інформації», – закликали у міськраді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Зеленський, міськрада, облсовет, терехов, фейк, Харків;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді повідомляють про фейк, який шириться ворожими телеграм-каналами. У документі нібито, мер Терехов надіслав звернення до президента України Зеленського.".