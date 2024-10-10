Терехов просить Зеленського «розібратися» з облрадою – мерія заявила про фейк

У Харківській міськраді повідомляють про фейк, який шириться ворожими телеграм-каналами. У документі нібито, мер Терехов надіслав звернення до президента України Зеленського.

«У цьому «документі» мер Харкова начебто просить голову держави розібратися з керівництвом Харківської обласної ради, яке нібито вимагає від керівників обласних комунальних підприємств здавати в оренду їхні приміщення – безкоштовно і без будь-яких документів», – зазначили у міськраді.

У мерії підкреслили – це звернення – сфальсифіковане. Воно начебто має певні атрибути, які використовує міськрада у своєму діловодстві, але фактично вони грубо зліплені і порушують всі затверджені норми офіційного письмового спілкування.

«Наприклад, звернення підписане «І.О. Терехов» замість усталеного «Ігор Терехов», а виконавцем вказаний заступник директора юридичного департаменту В’ячеслав Басараб, який не працює у міськраді вже понад 2,5 року. Автори звернення також невміло оформили вихідні дані листа і зробили цілу купу неточностей, невірно вказавши QR-код, номер телефону. Крім того, увесь текст звернення написаний з величезною кількістю граматичних помилок», – додали у мерії.

Тож міськрада звернулася до правоохоронців з вимогою встановити зловмисників, які сфальсифікували офіційний документ.

«Зі свого боку хочемо підкреслити, що подібні фейки спрямовані цілковито на дестабілізацію ситуації в регіоні, і закликаємо усіх громадян дотримуватися інформаційної гігієни та не довіряти сумнівним джерелам інформації», – закликали у міськраді.