Росіяни брешуть про «бунт у бригаді ЗСУ під Куп’янськом»

Ворожі пропагандисти розганяють новий фейк про нібито бунт у 116 окремій механізованій бригаді ЗСУ під Куп’янськом та виведення її із зони бойових дій через втрату боєздатності.

«У повідомленнях також стверджується, що військові буцімто відмовляються виконувати накази, а їхні родичі збирають гроші на адвокатів для звільнення затриманих», – поінформував Центр протидії дезінформації.

У Центрі повідомили, що перевірили інформацію у військового командування. Там заявили, що ця історія – вигадка: бригада продовжує виконувати бойові завдання у визначеній смузі відповідальності.

«Повідомлення про її «розформування» або «бунт» є частиною інформаційної операції ворога, спрямованої на підрив морального духу та довіри до Збройних Сил України. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації», – зазначили в Центрі.