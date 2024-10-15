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Росіяни брешуть про «бунт у бригаді ЗСУ під Куп’янськом»

Суспільство 12:06   15.10.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни брешуть про «бунт у бригаді ЗСУ під Куп’янськом» Фото: Центр протидії дезінформації

Ворожі пропагандисти розганяють новий фейк про нібито бунт у 116 окремій механізованій бригаді ЗСУ під Куп’янськом та виведення її із зони бойових дій через втрату боєздатності. 

«У повідомленнях також стверджується, що військові буцімто відмовляються виконувати накази, а їхні родичі збирають гроші на адвокатів для звільнення затриманих», – поінформував Центр протидії дезінформації.

У Центрі повідомили, що перевірили інформацію у військового командування. Там заявили, що ця історія – вигадка: бригада продовжує виконувати бойові завдання у визначеній смузі відповідальності.

«Повідомлення про її «розформування» або «бунт» є частиною інформаційної операції ворога, спрямованої на підрив морального духу та довіри до Збройних Сил України. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації», – зазначили в Центрі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі пропагандисти розганяють новий фейк про нібито бунт у 116 окремій механізованій бригаді ЗСУ під Куп’янськом та виведення її із зони бойових дій через втрату боєздатності. ".