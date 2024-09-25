Участник «восстания Пригожина» попал в плен под Харьковом — ОТГВ «Харьков»

В ОТГВ «Харьков» сообщили, что 13-я бригада оперативного назначения НГУ «Хартия» пополнила обменный фонд «вагнеровцами со стажем» — один из них даже участвовал в неудавшемся марше Пригожина на Москву.

«Хартия» пополняет обменный фонд участниками вагнеровского восстания», — заявила пресс-служба ОТГВ «Харьков» утром 25 сентября.

В ОТГВ отметили: всего воины «Хартии» взяли в плен четверых оккупантов, из которых двое сдались сами, еще двоих «застали врасплох в стрелковом бою».

«Все пленные — бывшие заключенные, двое — вагнеровцы со стажем. Один из вагнеровцев, в частности, участвовал в походе Пригожина в Москву», — отметили в ОТГВ «Харьков».

Картину происходящего на Харьковском направлении защитники Украины дополнили информацией о том, что Силы обороны держат логистические пути под огневым контролем. В итоге захватчикам приходится ходить пешком на большие расстояния — чтоб только достигнуть передовой.

«Огневой контроль хартийцами логистических путей врага делает невозможным подвоз пищи и воды, говорят пленные. Поэтому они пили воду из луж. Разведывательные и ударные дроны нацгвардейцев не дают врагу возможности накопить силы для массовых атак», — прокомментировали в ОТГВ.