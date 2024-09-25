Для ВС РФ Курск важнее санитарной зоны в Харьковской области — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец проанализировал вероятные планы группировки войск «Север» ВС РФ на осень, оценив приоритеты и резервы врага.

Обзор 25 сентября Машовец начал с подтверждения информации ГУР МО о том, что Агрегатный завод в Волчанске перешел под контроль ВСУ. Войска РФ, оборонявшиеся на территории завода, полностью уничтожены. Это, по мнению обозревателя, «существенно усложнило» противнику задачу полностью взять под контроль север Волчанска.

Планы ВС РФ по действиям на Харьковском направлении на осень обозреватель плотно связывает с событиями на фронте в самой РФ — в Курской области. Так как за оба направления — Курское и Харьковское — отвечает командование одной и той же российской группировки войск — «Север» во главе со «знаменитым» генералом Лапиным.

«На Курском и Белгородском, где события развиваются, очевидно, мягко говоря, «не по планам» российского командования, противнику придется решать целую серию оперативно-тактических задач в полосе действия своей группировки войск «Север» (ну или, ЛенВО, если вам так больше нравится), связанных с проведением, как оборонительных, так и наступательных действий», — отметил Машовец.

Он оценил общую численность войск ГВ «Север» на Курском и Белгородском направлениях.

«Вот этим «приблизительным» комплектом войск… противник, очевидно, в ближайшие пару месяцев попытается решить две основные задачи: вытеснить наши войска из Курской обл.; «завершить» создание «санитарной зоны» в Харьковской обл. (вероятно, от Глубокого до района Двуречной, или туда — докуда выйдет)», — спрогнозировал Машовец.

При этом он отметил, что враг формирует подразделения, которые, вероятно, использует на Курском направлении.

«Я даже видел определенные выводы о намерениях командования противника довести общую численность группировки «Курск» где-то до 65-70 тысяч человек, что и позволит ему перейти к «планомерному вытеснению» ВСУ из «Курской губернии»… В этом отношении следует сравнить эти намерения с реальным положением резервов противника на Белгородском направлении, так как это позволит более или менее адекватно определить приоритетность (и соответственно) очередность выполнения войсками ГВ «Север» выше сформулированных задач… В резерве противника на Белгородском направлении находится: в резерве «первой очереди» — до 2-х мсб из состава 69-й мсд; в резерве самой 6-й ОВА — 2 танковых батальона (тб) + мсп ТерВ; в 11-м АК, который сейчас действует по направлению на Липцы, в резерв, судя по всему, выделили целый мсп, хотя, очевидно, что российским войскам по этому направлению явно не хватает сил, чтобы одновременно контратаковать в районе Глубокое и в то же время, пробовать пробиться на сами Липцы. Таким образом, какой вывод можно сделать на основе оценки всего этого соотношения распределения сил и средств противника? Очевидно, что для командования ГВ «Север» — «Курск важнее санитарной зоны в Харьковской области», — пришел к выводу военный обозреватель.

По его мнению, командующий ГВ «Север» Лапин получил задачу выбить ВСУ из Курской области. При этом Машовец усомнился в том, что это удастся сделать в установленные сроки.

«По-моему… если резервы противника продолжат формироваться и разворачиваться именно в таком темпе, как это происходит на данный момент, то дженераль лапин рискует «сорвать все установленные сроки». Или освобождение «священной территории» придется откладывать на «позднее». Причем если посмотреть еще «шире» (т.е. в стратегическом смысле), то очевидным становится и другой вывод — между Курском и возможностью прорваться в Покровск или даже ЗА него… кремль явно выберет не первый вариант», — подытожил Машовец.