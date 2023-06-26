Роздавав мешканцям по 10 тис російських рублів: на Куп’янщині піймали зрадника

У Харкові судитимуть колаборанта з селища Дворічна, який хотів побудувати кар’єру в окупаційній адміністрації.

За даними Харківської обласної прокуратури, 47-річний місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру в окупаційній адміністрації. Чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. помощника начальника Двуречанского территориального управления Купянской военно-гражданской администрации Харьковской области».

«Обвинувачений займався вирішенням соціально-побутових питань мешканців села Кам’янка, давав розпорядження з благоустрою населеного пункту, організовував видачу місцевому населенню дров, а також грошових коштів у розмірі 10 тис російських рублів під виглядом гуманітарної допомоги від держави-агресорки», – зазначили в прокуратурі.

Після деокупації колаборант намагався уникнути відповідальності та переховувався від правоохоронців, однак його затримали.

Чоловіка обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує від 5 до 10 років тюрми.