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Роздавав мешканцям по 10 тис російських рублів: на Куп’янщині піймали зрадника

Суспільство 15:19   26.06.2023
Вікторія Яковенко
Роздавав мешканцям по 10 тис російських рублів: на Куп’янщині піймали зрадника Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть колаборанта з селища Дворічна, який хотів побудувати кар’єру в окупаційній адміністрації.

За даними Харківської обласної прокуратури, 47-річний місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру в окупаційній адміністрації. Чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. помощника начальника Двуречанского территориального управления Купянской военно-гражданской администрации Харьковской области».

«Обвинувачений займався вирішенням соціально-побутових питань мешканців села Кам’янка, давав розпорядження з благоустрою населеного пункту, організовував видачу місцевому населенню дров, а також грошових коштів у розмірі 10 тис російських рублів під виглядом гуманітарної допомоги від держави-агресорки», – зазначили в прокуратурі.

Після деокупації колаборант намагався уникнути відповідальності та переховувався від правоохоронців, однак його затримали.

Чоловіка обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує від 5 до 10 років тюрми.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть колаборанта з селища Дворічна, який хотів побудувати кар’єру в окупаційній адміністрації.".