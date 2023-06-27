«Смерті українців – витрати війни»: харків’янин у спортклубі агітував за РФ

56-річному харків’янину, який публічно підтримував дії РФ та називав смерті українців «витрати війни», повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді минулого року чоловік під час тренування у спортклубі вступив у словесну перепалку з іншими відвідувачами через політичні погляди.

Харків’янин почав казати, що «Крим належать Росії», та мріє, щоб якомога швидше відбулось повне «освобождение Украины».

На цьому колаборант не зупинився. Він додав, що смерті українців — це «витрати війни», зазначили у прокуратурі.