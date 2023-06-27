«Смерті українців – витрати війни»: харків’янин у спортклубі агітував за РФ
Фото: Харківська обласна прокуратура
56-річному харків’янину, який публічно підтримував дії РФ та називав смерті українців «витрати війни», повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді минулого року чоловік під час тренування у спортклубі вступив у словесну перепалку з іншими відвідувачами через політичні погляди.
Харків’янин почав казати, що «Крим належать Росії», та мріє, щоб якомога швидше відбулось повне «освобождение Украины».
На цьому колаборант не зупинився. Він додав, що смерті українців — це «витрати війни», зазначили у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "56-річному харків’янину, який публічно підтримував дії РФ та називав смерті українців «витрати війни», повідомили про підозру у колабораційній діяльності.".