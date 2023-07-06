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Працював сисадміном в окупантів на Харківщині — прокуратура викрила зрадника

Події 13:30   06.07.2023
Оксана Якушко
Працював сисадміном в окупантів на Харківщині — прокуратура викрила зрадника

Під час окупації Куп’янського району 32-річний мешканець селища Шевченкове добровільно співпрацював із загарбниками, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Він обійняв посаду «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района».

Чоловік виконував функції сисадміна і займався налаштуванням комп’ютерної техніки, якою користувалися співробітники псевдооргану влади.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру 32-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Наразі чоловік переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 13:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації Куп’янського району 32-річний мешканець селища Шевченкове добровільно співпрацював із загарбниками, повідомила Харківська обласна прокуратура.".