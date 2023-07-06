Працював сисадміном в окупантів на Харківщині — прокуратура викрила зрадника
Під час окупації Куп’янського району 32-річний мешканець селища Шевченкове добровільно співпрацював із загарбниками, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Він обійняв посаду «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района».
Чоловік виконував функції сисадміна і займався налаштуванням комп’ютерної техніки, якою користувалися співробітники псевдооргану влади.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру 32-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Наразі чоловік переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 13:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації Куп’янського району 32-річний мешканець селища Шевченкове добровільно співпрацював із загарбниками, повідомила Харківська обласна прокуратура.".