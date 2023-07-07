Live
  • П’ятниця 07.07.2023
    • Харків
  •   +33°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Вирішив стати правоохоронцем у окупантів: судитимуть зрадника з Куп’янська

Суспільство 15:30   07.07.2023
Вікторія Яковенко
Вирішив стати правоохоронцем у окупантів: судитимуть зрадника з Куп’янська Фото: Харківська обласна прокуратура

56-річний житель Куп’янська на Харківщини після приходу російських загарбників захотів стати «правоохоронцем» та подався на службу до ворога.

«За даними слідства, під час окупації Куп’янська місцевий мешканець з власної ініціативи працевлаштувався до так званого «Управления внутренних ВГА Харьковской области». Він уклав трудовий договір з «головою» окупаційної адміністрації та обійняв посаду «полицейского взвода патрульной службы», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

З липня по вересень минулого року колаборант чергував на підконтрольних ЗС РФ блокпостах, а також охороняв будівлю псевдоправоохоронного органу.

Після деокупації міста зрадника викрили українські правоохоронці.

Його обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Наразі чоловік перебуває у СІЗО.

Читайте також: Працював сисадміном в окупантів на Харківщині — прокуратура викрила зрадника

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині дозволили відновити очне навчання у школах та вишах – Синєгубов
На Харківщині дозволили відновити очне навчання у школах та вишах – Синєгубов
07.07.2023
Заборону на масові заходи на Харківщині скасували: Синєгубов розповів деталі
Заборону на масові заходи на Харківщині скасували: Синєгубов розповів деталі
07.07.2023
Скільки коштують ягоди та чому на них такі високі ціни у Харкові – мерія
Скільки коштують ягоди та чому на них такі високі ціни у Харкові – мерія
07.07.2023
Грався у дворі та зник: на Харківщині розшукали 6-річного хлопчика
Грався у дворі та зник: на Харківщині розшукали 6-річного хлопчика
07.07.2023
В одному з домів в Індустріальному районі Харкова напередодні вбили чоловіка
В одному з домів в Індустріальному районі Харкова напередодні вбили чоловіка
07.07.2023

Новини за темою:

15:48
З артилерії та мінометів: ворог обстріляв два прикордонні села на Харківщині
15:30
Вирішив стати правоохоронцем у окупантів: судитимуть зрадника з Куп’янська
14:58
Очне навчання на Харківщині: учнів тренуватимуть спускатися в укриття
14:33
На Харківщині батьки учнів зможуть обирати форму навчання – ХОВА
13:33
Грався у дворі та зник: на Харківщині розшукали 6-річного хлопчика

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вирішив стати правоохоронцем у окупантів: судитимуть зрадника з Куп’янська»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 15:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "56-річний житель Куп’янська на Харківщини після приходу російських загарбників захотів стати «правоохоронцем» та подався на службу до ворога.".