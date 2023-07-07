Вирішив стати правоохоронцем у окупантів: судитимуть зрадника з Куп’янська
56-річний житель Куп’янська на Харківщини після приходу російських загарбників захотів стати «правоохоронцем» та подався на службу до ворога.
«За даними слідства, під час окупації Куп’янська місцевий мешканець з власної ініціативи працевлаштувався до так званого «Управления внутренних ВГА Харьковской области». Він уклав трудовий договір з «головою» окупаційної адміністрації та обійняв посаду «полицейского взвода патрульной службы», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
З липня по вересень минулого року колаборант чергував на підконтрольних ЗС РФ блокпостах, а також охороняв будівлю псевдоправоохоронного органу.
Після деокупації міста зрадника викрили українські правоохоронці.
Його обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Наразі чоловік перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 15:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "56-річний житель Куп’янська на Харківщини після приходу російських загарбників захотів стати «правоохоронцем» та подався на службу до ворога.".