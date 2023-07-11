На Харківщині голова селищної ради «зливав» ворогу дані воїнів ЗСУ та АТО

СБУ викрила голову Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади Чугуївського району, який пішов на співпрацю з окупантами та здавав їм дані українських захисників.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, отриману інформацію від голови селищної ради окупанти використовували для викрадення, катування та перевірки людей, які негативно ставилися до РФ.

Крім цього, зрадник надавав для проживання та забезпечив окупантам безперешкодний доступ до будівель та споруд місцевих сільськогосподарських і промислових підприємств. Він заправляв дизельним паливом танки та іншу техніку РФ, організовував та забезпечував харчування російських військових у їдальні Чкаловського ліцею.

Після деокупації регіону зловмисник втік до РФ, де намагається уникнути правосуддя, додали в СБУ.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.