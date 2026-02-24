«Зливав» дані про техніку ЗСУ: чоловіку з Харківщини не допомогла апеляція

Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок мешканцю села Черкаська Лозова, який передавав в РФ інформацію про переміщення військової техніки.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант працював штампувальником на підприємстві та переїхав жити до Полтави. У серпні 2023 року він приєднався до проросійської групи в мережі «Телеграм».

«Мета цього чату — передавати російським кураторам інформацію про переміщення військової техніки по території України. Чоловік спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ, зокрема зафіксував маршрут руху в Полтаві іноземних танків, які були передані міжнародними партнерами як допомога Україні у відсічі збройної агресії рф», – зазначили правоохоронці.

Ці дані, встановили в прокуратурі, чоловік надсилав у проросійський чат. У цій групі він також підтримував дії окупантів і запевняв, що українські захисники завдають ракетних ударів по мирному населенню.

«Ворожий прихильник використовував різні методи конспірації: писав повідомлення під нікнеймом, приховував номер, періодично видаляв листування та залишав групу», – уточнили правоохоронці.

У суді фігурант вину не визнав. Наполягав, що не розміщував жодних повідомлень у проросійських групах, та вважає, що це робив хтось інший, розповіли в прокуратурі.

Суд визнав його винним у поширенні інформації про переміщення зброї і озброєння територією України та матеріалів, що містять виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України. Чоловіку призначили сім років тюрми з конфіскацією майна.

Однак адвокат чоловіка подав апеляцію, у якій вимагав повне скасування вироку та винесення виправдувального рішення.

23 лютого Полтавський апеляційний суд йому відмовив, вирок суду першої інстанції залишили без змін.