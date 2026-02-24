Live

«Зливав» дані про техніку ЗСУ: чоловіку з Харківщини не допомогла апеляція

Суспільство 12:12   24.02.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська обласна прокуратура

Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок мешканцю села Черкаська Лозова, який передавав в РФ інформацію про переміщення військової техніки.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант працював штампувальником на підприємстві та переїхав жити до Полтави. У серпні 2023 року він приєднався до проросійської групи в мережі «Телеграм».

«Мета цього чату — передавати російським кураторам інформацію про переміщення військової техніки по території України. Чоловік спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ, зокрема зафіксував маршрут руху в Полтаві іноземних танків, які були передані міжнародними партнерами як допомога Україні у відсічі збройної агресії рф», – зазначили правоохоронці.

Ці дані, встановили в прокуратурі, чоловік надсилав у проросійський чат. У цій групі він також підтримував дії окупантів і запевняв, що українські захисники завдають ракетних ударів по мирному населенню.

«Ворожий прихильник використовував різні методи конспірації: писав повідомлення під нікнеймом, приховував номер, періодично видаляв листування та залишав групу», – уточнили правоохоронці.

У суді фігурант вину не визнав. Наполягав, що не розміщував жодних повідомлень у проросійських групах, та вважає, що це робив хтось інший, розповіли в прокуратурі.

Суд визнав його винним у поширенні інформації про переміщення зброї і озброєння територією України та матеріалів, що містять виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України. Чоловіку призначили сім років тюрми з конфіскацією майна.

Однак адвокат чоловіка подав апеляцію, у якій вимагав повне скасування вироку та винесення виправдувального рішення.

23 лютого Полтавський апеляційний суд йому відмовив, вирок суду першої інстанції залишили без змін.

На три роки "сяде" чоловік, який відмовився воювати

Автор: Вікторія Яковенко
