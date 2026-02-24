«Сливал» данные о технике ВСУ: мужчине с Харьковщины не помогла апелляция
Полтавский апелляционный суд оставил без изменений приговор жителю села Черкасская Лозовая, который передавал в РФ информацию о перемещении военной техники.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант работал штамповщиком на предприятии и переехал жить в Полтаву. В августе 2023 года он присоединился к пророссийской группе в Telegram.
«Цель этого чата – передавать российским кураторам информацию о перемещении военной техники по территории Украины. Мужчина наблюдал за перемещением военной техники ВСУ, в частности, зафиксировал маршрут движения в Полтаве иностранных танков, которые были переданы международными партнерами как помощь Украине в отпоре вооруженной агрессии РФ», — отметили правоохранители.
Эти данные, установили в прокуратуре, мужчина посылал в пророссийский чат. В этой группе он также поддерживал действия оккупантов и уверял, что украинские защитники наносят ракетные удары по мирному населению.
«Вражеский приспешник использовал различные методы конспирации: писал сообщения под никнеймом, скрывал номер, периодически удалял переписку и покидал группу», — уточнили правоохранители.
В суде фигурант вину не признал. Настаивал, что не размещал никаких сообщений в пророссийских группах и считает, что это делал кто-то другой, рассказали в прокуратуре.
Суд признал его виновным в распространении информации о перемещении оружия и вооружении по территории Украины и материалов, содержащих оправдывание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Мужчине назначили семь лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Однако адвокат мужчины подал апелляцию, в которой требовал полной отмены приговора и вынесения оправдательного решения.
23 февраля Полтавский апелляционный суд ему отказал, приговор первой инстанции оставили без изменений.
