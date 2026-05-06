Ездил годами без прав и пьяным: жителя Харьковщины «посадили» на шесть лет
Приговор получил житель Лозовщины. Правоохранители доказали, что он систематически садился за руль несмотря на запреты и в состоянии алкогольного опьянения.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что суд лишил мужчины прав за пьяное вождение еще в январе 2023-го. Несмотря на это, он продолжил управлять автомобилем и еще нарушал ПДД.
«На протяжении 2025-2026 годов его 8 раз привлекали к административной ответственности за управление без удостоверения и в состоянии опьянения. Кроме того, 27 января 2026 Лозовский суд уже признавал его виновным в неисполнении судебного решения и назначал штраф. Однако это даже не изменило его поведения», — отметили в прокуратуре.
Уже 3 и 9 марта правоохранители снова зафиксировали нарушения — еще два административных протокола. Однако мужчина и дальше пренебрегал судебными решениями, рассказали в прокуратуре.
Установлено, что ни один из назначенных штрафов он не оплатил. В то же время, его «послужной список» с 2021 года насчитывает 12 постановлений об административных правонарушениях и три приговора суда — за кражу, нанесение легких телесных повреждений (с отбытием почти двух лет заключения) и за неисполнение судебного решения.
Его признали виновным в умышленном неисполнении решения суда. Мужчине назначили шесть лет тюрьмы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.
Категории: Общество, Харьков; Теги: нарушение ПДД, приговор, пьяный водитель, харьковщина;
Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 12:08;