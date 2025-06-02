В Харькове водитель нарушил ПДД: в чем он признался патрульным
1 июня на Гуковском въезде копы остановили водителя авто «Skoda», который нарушил ПДД.
В Управлении патрульной полиции в Харьковской области рассказали, что мужчина предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и нетипографский тип нанесения шрифтов.
«Мужчина в свою очередь признался, что приобрел поддельный документ через интернет», — отметили правоохранители.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу по установлению всех обстоятельств.
Правоохранители напоминают: за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нарушение ПДД, новости Харькова, патрульная полиция, права;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 11:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июня на Гуковском въезде копы остановили водителя авто «Skoda», который нарушил ПДД.".