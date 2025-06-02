В Харькове водитель нарушил ПДД: в чем он признался патрульным

1 июня на Гуковском въезде копы остановили водителя авто «Skoda», который нарушил ПДД.

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области рассказали, что мужчина предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и нетипографский тип нанесения шрифтов.

«Мужчина в свою очередь признался, что приобрел поддельный документ через интернет», — отметили правоохранители.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу по установлению всех обстоятельств.

Правоохранители напоминают: за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.