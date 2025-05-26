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Крепко пьяный водитель попался в центре Харькова, попав в ДТП не по своей вине

Происшествия 21:16   26.05.2025
Елена Нагорная
Крепко пьяный водитель попался в центре Харькова, попав в ДТП не по своей вине

Днем 26 мая на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили. Оказалось, что один из водителей был сильно пьян, но не виновник ДТП.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, аварию спровоцировал водитель Mercedes, который не придерживался безопасной скорости движения и столкнулся с «другими авто».

«В ходе составления административных материалов в отношении виновника ДТП у другого участника происшествия, а именно водителя ВАЗ, инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти соответствующий осмотр водитель согласился. Результат — 2.2 промилле, что в 11 раз превышает допустимую норму», — рассказали патрульные.

Водителя ВАЗ отстранили от управления и составили в отношении него админпротокол по ч. 2 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) и админпостановление по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП. В отношении виновника ДТП инспекторы составили админпротокол по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП) КУоАП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 21:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 26 мая на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили. Оказалось, что один из водителей был сильно пьян, но не виновник ДТП.".