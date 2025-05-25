Смертельное ДТП на Харьковщине: пассажиры погибли, водитель покончил с собой

3-летний ребенок и 45-летняя женщина погибли в ДТП в Харьковской области, сообщает Нацполиция.

Авария произошла 25 мая около 14:40 на трассе Харьков-Ахтырка возле села Крупчино Богодуховского района.

Водитель Hyundai Tucson выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Это привело к столкновению с попутным автомобилем Fiat Tipo и с последующим столкновением с авто Renault Magnum с полуприцепом, ехавшим по встречной полосе движения.

В результате ДТП на месте происшествия погибли два пассажира Hyundai: 45-летняя женщина и 3-летняя девочка. Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, 52-летний водитель этой машины покончил жизнь самоубийством.

Водители других автомобилей испытали острую реакцию на стресс.

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