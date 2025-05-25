Опасную погоду прогнозируют завтра на Харьковщине
Фото: geograph.org.uk
Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине на завтра, 26 мая, предупредили синоптики.
«Днем 26 мая по городу и области ожидаются порывы ветра 💨, 15 — 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: ветер, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 13:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине на завтра, 26 мая, предупредили синоптики.".