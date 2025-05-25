Опасную погоду прогнозируют завтра на Харьковщине

Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине на завтра, 26 мая, предупредили синоптики.

«Днем 26 мая по городу и области ожидаются порывы ветра 💨, 15 — 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.