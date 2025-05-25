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Опасную погоду прогнозируют завтра на Харьковщине

Погода 13:26   25.05.2025
Оксана Якушко
Опасную погоду прогнозируют завтра на Харьковщине Фото: geograph.org.uk

Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине на завтра, 26 мая, предупредили синоптики.

«Днем 26 мая по городу и области ожидаются порывы ветра 💨, 15 — 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 13:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине на завтра, 26 мая, предупредили синоптики.".