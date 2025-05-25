Новости Харькова — главное за 25 мая: «прилеты» российских БпЛА, трое раненых
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»
Трое раненых – Терехов рассказал о последствиях атаки БпЛА на Харьков
8 многоэтажек имеют разрушения в результате атаки БпЛА «Шахед», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Этой ночью Харьков подвергся атакам четырех российских БпЛА «Шахед» — зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.
В Основянском районе пострадало гражданское предприятие.
В Шевченковском районе БпЛА попал в офисное здание.
«Снова Харьков под обстрелами, было 4 «Шахеда», предварительно пострадали 8 многоэтажных домов. К сожалению, пострадали 3 человека, среди которых ребенок. Они находятся в больнице, ребенок в средней тяжести», – сообщил Терехов.
Коммунальщики еще с ночи начали закрывать контуры, потому что очень много окон разбито.
Читайте также: Сегодня 25 мая: какой день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости, новости Харькова, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 25 мая: «прилеты» российских БпЛА, трое раненых»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 08:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".