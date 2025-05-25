Live
  • Вс 25.05.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.93

Новости Харькова — главное за 25 мая: «прилеты» российских БпЛА, трое раненых

Происшествия 08:24   25.05.2025
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное за 25 мая: «прилеты» российских БпЛА, трое раненых Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»

Трое раненых – Терехов рассказал о последствиях атаки БпЛА на Харьков

8 многоэтажек имеют разрушения в результате атаки БпЛА «Шахед», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Этой ночью Харьков подвергся атакам четырех российских БпЛА «Шахед» — зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.

В Основянском районе пострадало гражданское предприятие.

В Шевченковском районе БпЛА попал в офисное здание.

«Снова Харьков под обстрелами, было 4 «Шахеда», предварительно пострадали 8 многоэтажных домов. К сожалению, пострадали 3 человека, среди которых ребенок. Они находятся в больнице, ребенок в средней тяжести», – сообщил Терехов.

Коммунальщики еще с ночи начали закрывать контуры, потому что очень много окон разбито.

Читайте также: Сегодня 25 мая: какой день в истории

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Трое раненых – Терехов рассказал о последствиях атаки БпЛА на Харьков
Трое раненых – Терехов рассказал о последствиях атаки БпЛА на Харьков
25.05.2025, 08:16
Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая
Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая
24.05.2025, 21:20
Российские угрозы Харькову: стоит ли паниковать: обзор фронта (видео)
Российские угрозы Харькову: стоит ли паниковать: обзор фронта (видео)
24.05.2025, 20:10
Сегодня 25 мая: какой день в истории
Сегодня 25 мая: какой день в истории
25.05.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 24 мая: наши дома, погибшая в Казачьей Лопани
Новости Харькова — главное за 24 мая: наши дома, погибшая в Казачьей Лопани
24.05.2025, 20:31
Новости Харькова — главное за 25 мая: «прилеты» российских БпЛА, трое раненых
Новости Харькова — главное за 25 мая: «прилеты» российских БпЛА, трое раненых
25.05.2025, 08:24

Новости по теме:

21:49
Новости Харькова – главное 7 мая: приговор «кроту», больница в Изюме за 1 млрд
20:49
Новости Харькова – главное за 4 мая: пожар возле Изюма, закрыт зоопарк
21:56
Новости Харькова — главное 1 мая: налеты БпЛА, заморозки, перемены в полиции
23:44
Новости Харькова — главное 24 марта: налет «Шахедов» на Изюм
21:43
Новости Харькова — главное за 21 марта: жалобы на ТЦК, от гриппа умер ребенок

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 25 мая: «прилеты» российских БпЛА, трое раненых»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 08:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".