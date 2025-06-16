Мужчина пытался подкупить копа в Харьковской области, ему «светит» тюрьма

Житель Чугуевского района пытался дать взятку в размере $100 в селе Скрипаи, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в апреле в селе Скрипаи – полицейские во время патрулирования остановили машину, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Руководил автомобилем 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, и у него не было удостоверения водителя.

Нарушитель предложил сотруднику полиции $100, чтобы не фиксировать факт правонарушения. Копы несколько раз отказался от предложения и предупредил водителя об уголовной ответственности, сообщив, что ведется видеофиксация. Но нарушитель продолжал настаивать.

На месте происшествия полицейские составили два админпротокола. А следователи сообщили 38-летнему жителю села Зидьки о подозрении в предложении неправомерной выгоды должностному лицу. Горе-водителю «светит» до четырех лет лишения свободы.