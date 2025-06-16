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Мужчина пытался подкупить копа в Харьковской области, ему «светит» тюрьма

Происшествия 19:15   16.06.2025
Оксана Якушко
Мужчина пытался подкупить копа в Харьковской области, ему «светит» тюрьма Фото: dyvys.info

Житель Чугуевского района пытался дать взятку в размере $100 в селе Скрипаи, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в апреле в селе Скрипаи – полицейские во время патрулирования остановили машину, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Руководил автомобилем 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, и у него не было удостоверения водителя.

Нарушитель предложил сотруднику полиции $100, чтобы не фиксировать факт правонарушения. Копы несколько раз отказался от предложения и предупредил водителя об уголовной ответственности, сообщив, что ведется видеофиксация. Но нарушитель продолжал настаивать.

На месте происшествия полицейские составили два админпротокола. А следователи сообщили 38-летнему жителю села Зидьки о подозрении в предложении неправомерной выгоды должностному лицу. Горе-водителю «светит» до четырех лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 19:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Чугуевского района пытался дать взятку в размере $100 в селе Скрипаи, сообщает Нацполиция.".