Водителя Lexus, гонявшего на красный свет в Харькове, разыскали (видео)
Водители, попавшие на видео в интернете из-за дерзких нарушений ПДД, оштрафованы, сообщает патрульная полиция Харьковской области.
На днях копы разыскали и привлекли к ответственности водителя автомобиля Honda, который ездил по улицам Харькова, игнорируя дорожную разметку, и даже выезжал на встречную полосу движения. На водителя патрульные полицейские составили административное постановление за нарушение требований дорожных знаков и разметку проезжей части дорог.
Еще копы нашли и оштрафовали водителей автомобилей Lexus и DAF. Эти водители отметились тем, что проехали на запретный красный сигнал светофора. На обоих водителей составили административные постановления за проезд на запрещающий сигнал светофора.
Видео: Патрульная полиция Харьковской области
Читайте также: Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водій, водитель, нарушение ПДД, патрульная полиция Харьковской области, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Водителя Lexus, гонявшего на красный свет в Харькове, разыскали (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 20:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водители, попавшие на видео в интернете из-за дерзких нарушений ПДД, оштрафованы, сообщает патрульная полиция Харьковской области.".