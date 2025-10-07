Live
Водителя Lexus, гонявшего на красный свет в Харькове, разыскали (видео)

Происшествия 20:55   07.10.2025
Оксана Якушко
Водителя Lexus, гонявшего на красный свет в Харькове, разыскали (видео) Скриншот

Водители, попавшие на видео в интернете из-за дерзких нарушений ПДД, оштрафованы, сообщает патрульная полиция Харьковской области.

На днях копы разыскали и привлекли к ответственности водителя автомобиля Honda, который ездил по улицам Харькова, игнорируя дорожную разметку, и даже выезжал на встречную полосу движения. На водителя патрульные полицейские составили административное постановление за нарушение требований дорожных знаков и разметку проезжей части дорог.

Еще копы нашли и оштрафовали водителей автомобилей Lexus и DAF. Эти водители отметились тем, что проехали на запретный красный сигнал светофора. На обоих водителей составили административные постановления за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Видео: Патрульная полиция Харьковской области

Читайте также: Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов

Автор: Оксана Якушко
