Доездился без прав: мужчина получил подозрение за невыполнение решения суда

В ГУ Нацполиции сообщили, что 32-летний водитель получил подозрение за игнорирование запрета садиться за руль.

Несмотря на многочисленные штрафы и длительные сроки лишения прав, мужчина продолжал рассекать на авто, объяснили в полиции.

«В течение 2023–2024 годов правоохранители неоднократно документировали факты управления транспортными средствами лицом, лишенным такого права, а также случаи отказа от прохождения осмотра на состояние опьянения», – акцентировали в полиции.

Теперь следователи открыли уголовное производство и вручили мужчине подозрение по ч. 1 ст. 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.