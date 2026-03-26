Доездился без прав: мужчина получил подозрение за невыполнение решения суда
В ГУ Нацполиции сообщили, что 32-летний водитель получил подозрение за игнорирование запрета садиться за руль.
Несмотря на многочисленные штрафы и длительные сроки лишения прав, мужчина продолжал рассекать на авто, объяснили в полиции.
«В течение 2023–2024 годов правоохранители неоднократно документировали факты управления транспортными средствами лицом, лишенным такого права, а также случаи отказа от прохождения осмотра на состояние опьянения», – акцентировали в полиции.
Теперь следователи открыли уголовное производство и вручили мужчине подозрение по ч. 1 ст. 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.
- • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 11:50;