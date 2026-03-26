Из-за вынужденных остановок на Харьковщине задерживаются поезда

Транспорт 11:24   26.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за остановок по соображениям безопасности на Харьковщине опаздывают поезда, а том числе – и до Харькова. Об этом сообщают в АО «Укрзалізниця».

На данный момент поезда уже отправились по своим маршрутам, однако, акцентируют железнодорожники, с задержками.

  • Поезд №6574 Полтава-Южная – Берестин следует с начальной станции +2 часа.
  • Поезд №6533 Полтава-Южная – Кременчуг с начальной станции +1,5 часа.
  • Поезд №6573 Берестин – Полтава – Южная со станции Карловка с задержкой +2 часа.
  • Поезд №6403 Харьков – Изюм со станции Савинцы +1 час.

Но в УЗ отмечают: задержки и изменения маршрутов все еще возможны – не только на Харьковщине, но и в других регионах. Поэтому призвали пассажиров следить за официальными сообщениями.

Читайте также: Потеплело: где на Харьковщине сегодня завершили отопительный сезон

