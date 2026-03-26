Из-за вынужденных остановок на Харьковщине задерживаются поезда
Из-за остановок по соображениям безопасности на Харьковщине опаздывают поезда, а том числе – и до Харькова. Об этом сообщают в АО «Укрзалізниця».
На данный момент поезда уже отправились по своим маршрутам, однако, акцентируют железнодорожники, с задержками.
- Поезд №6574 Полтава-Южная – Берестин следует с начальной станции +2 часа.
- Поезд №6533 Полтава-Южная – Кременчуг с начальной станции +1,5 часа.
- Поезд №6573 Берестин – Полтава – Южная со станции Карловка с задержкой +2 часа.
- Поезд №6403 Харьков – Изюм со станции Савинцы +1 час.
Но в УЗ отмечают: задержки и изменения маршрутов все еще возможны – не только на Харьковщине, но и в других регионах. Поэтому призвали пассажиров следить за официальными сообщениями.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Украина; Теги: пригородные поезда, уз, Харьков, харьковщина, электрички;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Из-за вынужденных остановок на Харьковщине задерживаются поезда», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 11:24;