В УЗ проинформировали о задержке харьковского поезда

Транспорт 07:36   08.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В АО «Укрзалізниця» проинформировали, что на 38 минут опаздывает пригородный поезд на Харьковщине. 

Речь идет об электричке №6408 Изюм – Харьков, которая едет с задержкой со станции Закомельская.

Кроме того, из-за боевых действий временно не курсируют такие поезда:

  • №6502 и №6504 Сновск — Бахмач-Пас.;
  • №6501 и №6503 Бахмач-Пас. — Сновск.

А в результате колебаний напряжения в электросети на час опаздывает поезд №6302 Чернигов – Нежин, сообщили железнодорожники.

Они также призвали пассажиров учесть изменения при путешествиях и следить за обновлениями в расписании на официальных ресурсах.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
