В УЗ проинформировали о задержке харьковского поезда
В АО «Укрзалізниця» проинформировали, что на 38 минут опаздывает пригородный поезд на Харьковщине.
Речь идет об электричке №6408 Изюм – Харьков, которая едет с задержкой со станции Закомельская.
Кроме того, из-за боевых действий временно не курсируют такие поезда:
- №6502 и №6504 Сновск — Бахмач-Пас.;
- №6501 и №6503 Бахмач-Пас. — Сновск.
А в результате колебаний напряжения в электросети на час опаздывает поезд №6302 Чернигов – Нежин, сообщили железнодорожники.
Они также призвали пассажиров учесть изменения при путешествиях и следить за обновлениями в расписании на официальных ресурсах.
Читайте также: Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", поезда, пригородные поезда, электричка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В УЗ проинформировали о задержке харьковского поезда», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 февраля 2026 в 07:36;