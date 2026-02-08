В УЗ проинформировали о задержке харьковского поезда

В АО «Укрзалізниця» проинформировали, что на 38 минут опаздывает пригородный поезд на Харьковщине.

Речь идет об электричке №6408 Изюм – Харьков, которая едет с задержкой со станции Закомельская.

Кроме того, из-за боевых действий временно не курсируют такие поезда:

№6502 и №6504 Сновск — Бахмач-Пас.;

№6501 и №6503 Бахмач-Пас. — Сновск.

А в результате колебаний напряжения в электросети на час опаздывает поезд №6302 Чернигов – Нежин, сообщили железнодорожники.

Они также призвали пассажиров учесть изменения при путешествиях и следить за обновлениями в расписании на официальных ресурсах.