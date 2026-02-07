Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие
Бытовой пожар произошел в четырехэтажном жилом доме, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
О пожаре стало известно около 19 часов. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже жилого дома по ул. Металлист в Салтовском районе Харькова.
Пламя распространилось по деревянным конструкциям перекрытия на чердак и крышу дома. Предварительная площадь пожара – 150 м кв.
В 21:15 спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали 50 пожарных и 11 единиц техники ГСЧС.
Причину пожара устанавливают. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Читайте также: Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пожары, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 февраля 2026 в 21:33;