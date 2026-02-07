Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие

Бытовой пожар произошел в четырехэтажном жилом доме, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

О пожаре стало известно около 19 часов. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже жилого дома по ул. Металлист в Салтовском районе Харькова.

Пламя распространилось по деревянным конструкциям перекрытия на чердак и крышу дома. Предварительная площадь пожара – 150 м кв.

В 21:15 спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали 50 пожарных и 11 единиц техники ГСЧС.

Причину пожара устанавливают. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.