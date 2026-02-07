Live

Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие

Происшествия 21:33   07.02.2026
Оксана Якушко
Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие

Бытовой пожар произошел в четырехэтажном жилом доме, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

О пожаре стало известно около 19 часов. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже жилого дома по ул. Металлист в Салтовском районе Харькова.

Пламя распространилось по деревянным конструкциям перекрытия на чердак и крышу дома. Предварительная площадь пожара – 150 м кв.

В 21:15 спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали 50 пожарных и 11 единиц техники ГСЧС.
Причину пожара устанавливают. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Читайте также: Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут
Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут
07.02.2026, 20:25
Новости Харькова — главное 7 февраля: удар БпЛА, аварийные отключения
Новости Харькова — главное 7 февраля: удар БпЛА, аварийные отключения
07.02.2026, 21:45
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
05.02.2026, 20:23
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
06.02.2026, 07:55
Сегодня 7 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 февраля 2026: какой праздник и день в истории
07.02.2026, 06:00
Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие
Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие
07.02.2026, 21:33

Новости по теме:

06.02.2026
Грелись и загорелись: в Харькове был пожар из-за электрообогревателя
05.02.2026
Утром в Харькове горела многоэтажка: спасли пять человек (фото, видео)
05.02.2026
ГСЧС: больше двух десятков пожаров было в регионе за сутки
04.02.2026
На Харьковщине спасли собаку из горящего здания (видео)
04.02.2026
Пожилая женщина погибла из-за неосторожного обращения с огнем – ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2026 в 21:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бытовой пожар произошел в четырехэтажном жилом доме, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".