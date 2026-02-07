Live

Пожежа в Харкові: вогонь охопив дах і перекриття

Події 21:33   07.02.2026
Оксана Якушко
Побутова пожежа сталася у чотириповерховому житловому будинку, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Про пожежу стало відомо близько 19 години. Вогонь зайнявся у квартирі на 4-му поверсі житлового будинку на вул. Металіста у Салтівському районі Харкова.

Полум’я поширилося дерев’яними конструкціями перекриття на горище та дах будинку. Попередня площа пожежі — 150 м кв.

О 21:15 рятувальники ліквідували загоряння. На місці події працювали 50 вогнеборців та 11 одиниць техніки ДСНС.

Причину пожежі встановлюють За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Автор: Оксана Якушко
