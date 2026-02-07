Пожежа в Харкові: вогонь охопив дах і перекриття
Побутова пожежа сталася у чотириповерховому житловому будинку, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Про пожежу стало відомо близько 19 години. Вогонь зайнявся у квартирі на 4-му поверсі житлового будинку на вул. Металіста у Салтівському районі Харкова.
Полум’я поширилося дерев’яними конструкціями перекриття на горище та дах будинку. Попередня площа пожежі — 150 м кв.
О 21:15 рятувальники ліквідували загоряння. На місці події працювали 50 вогнеборців та 11 одиниць техніки ДСНС.
Причину пожежі встановлюють За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Читайте також: Вибухи пролунали у Харкові – росіяни атакують, у Белгороді – повний блекаут
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Пожежа в Харкові: вогонь охопив дах і перекриття», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2026 в 21:33;