Вибухи пролунали у Харкові – росіяни атакують, у Белгороді – повний блекаут

Події 20:25   07.02.2026
Оксана Якушко
Харків’яни чують вибухи у місті. 

Вибухи пролунали у Харкові через годину після оголошення повітряної тривоги.

О 20:07 спостерігачі моніторингових груп повідомили про швидкісні цілі у напрямку на Харків, можливо, це були ракети, випущені з РСЗВ.

Тоді ж спочатку у Харкові, потім у передмісті, пролунала серія вибухів.

Також раніше російський Бєлгород поринув у пітьму – місто накрив повний блекаут після ракетних ударів. Нема світла і в сусідніх селищах. Губернатор Гладков офіційно підтвердив, що у Бєлгороді є пошкодження енергетики.

Автор: Оксана Якушко
