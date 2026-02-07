Вибухи пролунали у Харкові – росіяни атакують, у Белгороді – повний блекаут
Харків’яни чують вибухи у місті.
Вибухи пролунали у Харкові через годину після оголошення повітряної тривоги.
О 20:07 спостерігачі моніторингових груп повідомили про швидкісні цілі у напрямку на Харків, можливо, це були ракети, випущені з РСЗВ.
Тоді ж спочатку у Харкові, потім у передмісті, пролунала серія вибухів.
Також раніше російський Бєлгород поринув у пітьму – місто накрив повний блекаут після ракетних ударів. Нема світла і в сусідніх селищах. Губернатор Гладков офіційно підтвердив, що у Бєлгороді є пошкодження енергетики.
