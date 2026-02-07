Вибухи пролунали у Харкові – росіяни атакують, у Белгороді – повний блекаут

Харків’яни чують вибухи у місті.

Вибухи пролунали у Харкові через годину після оголошення повітряної тривоги.

О 20:07 спостерігачі моніторингових груп повідомили про швидкісні цілі у напрямку на Харків, можливо, це були ракети, випущені з РСЗВ.

Тоді ж спочатку у Харкові, потім у передмісті, пролунала серія вибухів.

Також раніше російський Бєлгород поринув у пітьму – місто накрив повний блекаут після ракетних ударів. Нема світла і в сусідніх селищах. Губернатор Гладков офіційно підтвердив, що у Бєлгороді є пошкодження енергетики.

Читайте також: Чоловік поранив ножем військових ТЦК у Харкові