Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут

Харьковчане слышат взрывы в городе.

Взрывы прозвучали в Харькове спустя час после оглашения воздушной тревоги.

В 20:07 наблюдатели мониторинговых групп сообщили о скоростных целях на Харьков, возможно, это были ракеты, выпущенные из РСЗО.

Тогда же вначале в Харькове, затем в и пригороде, прозвучала серия взрывов.

Также ранее российский Белгород погрузился во тьму — город накрыл блекаут после ракетных ударов. Нет света и в соседних поселках. Губернатор Гладков официально подтвердил, что в Белгороде есть повреждения энергетики.

