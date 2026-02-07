Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут
Харьковчане слышат взрывы в городе.
Взрывы прозвучали в Харькове спустя час после оглашения воздушной тревоги.
В 20:07 наблюдатели мониторинговых групп сообщили о скоростных целях на Харьков, возможно, это были ракеты, выпущенные из РСЗО.
Тогда же вначале в Харькове, затем в и пригороде, прозвучала серия взрывов.
Также ранее российский Белгород погрузился во тьму — город накрыл блекаут после ракетных ударов. Нет света и в соседних поселках. Губернатор Гладков официально подтвердил, что в Белгороде есть повреждения энергетики.
Читайте также: Мужчина ранил ножом военных ТЦК в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 февраля 2026 в 20:25;