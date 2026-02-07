Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут

Live

Происшествия 20:25   07.02.2026
Оксана Якушко
Харьковчане слышат взрывы в городе. 

Взрывы прозвучали в Харькове спустя час после оглашения воздушной тревоги.

В 20:07 наблюдатели мониторинговых групп сообщили о скоростных целях на Харьков, возможно, это были ракеты, выпущенные из РСЗО.

Тогда же вначале в Харькове, затем в и пригороде, прозвучала серия взрывов.

Также ранее российский Белгород погрузился во тьму — город накрыл блекаут после ракетных ударов. Нет света и в соседних поселках. Губернатор Гладков официально подтвердил, что в Белгороде есть повреждения энергетики.

Читайте также: Мужчина ранил ножом военных ТЦК в Харькове

 

Автор: Оксана Якушко
