В УЗ поінформували про затримку харківського поїзда
В АТ “Укрзалізниця” поінформували, що на 38 хвилин спізнюється приміський поїзд на Харківщині.
Йдеться про електричку №6408 Ізюм – Харків, яка їде із затримкою зі станції Закомельська.
Крім того, через бойові дії тимчасово не курсують такі потяги:
- №6502 та №6504 Сновськ – Бахмач-Пас.;
- №6501 та №6503 Бахмач-Пас. – Сновськ.
А внаслідок коливань напруги в електромережі на годину спізнюється потяг №6302 Чернігів – Ніжин, повідомили залізничники.
Вони також закликали пасажирів врахувати зміни під час подорожей та стежити за оновленнями в розкладі на офіційних ресурсах.
- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", потяги, пригородные поезда, электричка;
Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2026 в 07:36