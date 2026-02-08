Live

В УЗ поінформували про затримку харківського поїзда

Ніколь Костенко-Лагутіна
В АТ “Укрзалізниця” поінформували, що на 38 хвилин спізнюється приміський поїзд на Харківщині. 

Йдеться про електричку №6408 Ізюм – Харків, яка їде із затримкою зі станції Закомельська.

Крім того, через бойові дії тимчасово не курсують такі потяги:

  • №6502 та №6504 Сновськ – Бахмач-Пас.;
  • №6501 та №6503 Бахмач-Пас. – Сновськ.

А внаслідок коливань напруги в електромережі на годину спізнюється потяг №6302 Чернігів – Ніжин, повідомили залізничники.

Вони також закликали пасажирів врахувати зміни під час подорожей та стежити за оновленнями в розкладі на офіційних ресурсах.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
