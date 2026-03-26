Live

Через вимушені зупинки на Харківщині затримуються потяги

Транспорт 11:24   26.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через вимушені зупинки на Харківщині затримуються потяги

Через зупинки з міркувань безпеки на Харківщині спізнюються потяги, в тому числі – і до Харкова. Про це повідомляють у АТ “Укрзалізниця”.

Наразі потяги вже вирушили своїми маршрутами, проте, акцентують залізничники, із затримками.

  • Поїзд №6574 Полтава-Південна – Берестин прямує з початкової +2 години. 

  • Поїзд №6533 Полтава-Південна – Кременчук з початкової +1,5 години. 

  • Поїзд №6573 Берестин – Полтава-Південна зі станції Карлівка із затримкою 2 години.  

  • Поїзд №6403 Харків – Ізюм зі станції Савинці +1 година.

Але в УЗ зазначають: затримки та зміни маршрутів все ще можливі – не лише на Харківщині, а й в інших регіонах. Тож закликали пасажирів стежити за офіційними повідомленнями.

Читайте також: Потепліло: де на Харківщині сьогодні завершили опалювальний сезон

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Опалювальний сезон на Харківщині – все? Синєгубов видав розпорядження
Опалювальний сезон на Харківщині – все? Синєгубов видав розпорядження
26.03.2026, 12:11
Через вимушені зупинки на Харківщині затримуються потяги
Через вимушені зупинки на Харківщині затримуються потяги
26.03.2026, 11:24
Доїздився без прав: чоловік отримав підозру за невиконання рішення суду
Доїздився без прав: чоловік отримав підозру за невиконання рішення суду
26.03.2026, 11:50
Вранці ворог атакував Харків БпЛА “Італмас” – дані прокуратури (фото)
Вранці ворог атакував Харків БпЛА “Італмас” – дані прокуратури (фото)
26.03.2026, 12:03
З’явилися перші фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові
З’явилися перші фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові
26.03.2026, 09:48
Комп’ютери “суворо під завдання” – економія, яка закриває шлях до апгрейду
Комп’ютери “суворо під завдання” – економія, яка закриває шлях до апгрейду
26.03.2026, 11:05

Новини за темою:

14.03.2026
“Важка ніч”: уламки БпЛА пошкодили поїзд, постраждали машиніст і помічник
17.02.2026
Рух електричок на пошкодженій ділянці в Лозовій відновили – УЗ
08.02.2026
В УЗ поінформували про затримку харківського поїзда
28.01.2026
Які електрички на Харківщині сьогодні не їдуть чи курсують із затримками
27.01.2026
Аномальна погода та проблеми зі світлом вплинули на рух електричок


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 11:24;

