Через вимушені зупинки на Харківщині затримуються потяги
Через зупинки з міркувань безпеки на Харківщині спізнюються потяги, в тому числі – і до Харкова. Про це повідомляють у АТ “Укрзалізниця”.
Наразі потяги вже вирушили своїми маршрутами, проте, акцентують залізничники, із затримками.
Поїзд №6574 Полтава-Південна – Берестин прямує з початкової +2 години.
Поїзд №6533 Полтава-Південна – Кременчук з початкової +1,5 години.
Поїзд №6573 Берестин – Полтава-Південна зі станції Карлівка із затримкою 2 години.
Поїзд №6403 Харків – Ізюм зі станції Савинці +1 година.
Але в УЗ зазначають: затримки та зміни маршрутів все ще можливі – не лише на Харківщині, а й в інших регіонах. Тож закликали пасажирів стежити за офіційними повідомленнями.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Україна; Теги: пригородные поезда, уз, Харків, харківщина, електрички;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 11:24;