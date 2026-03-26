Через вимушені зупинки на Харківщині затримуються потяги

Через зупинки з міркувань безпеки на Харківщині спізнюються потяги, в тому числі – і до Харкова. Про це повідомляють у АТ “Укрзалізниця”.

Наразі потяги вже вирушили своїми маршрутами, проте, акцентують залізничники, із затримками.

Поїзд №6574 Полтава-Південна – Берестин прямує з початкової +2 години.

Поїзд №6533 Полтава-Південна – Кременчук з початкової +1,5 години.

Поїзд №6573 Берестин – Полтава-Південна зі станції Карлівка із затримкою 2 години.

Поїзд №6403 Харків – Ізюм зі станції Савинці +1 година.

Але в УЗ зазначають: затримки та зміни маршрутів все ще можливі – не лише на Харківщині, а й в інших регіонах. Тож закликали пасажирів стежити за офіційними повідомленнями.