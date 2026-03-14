“Важка ніч”: уламки БпЛА пошкодили поїзд, постраждали машиніст і помічник
У АТ «Укрзалізниця» поінформували, що в ніч на 14 березня їхні моніторингові групи працювали у посиленому режимі. Це було необхідно, щоб убезпечити поїзди під час чергової масованої ракетно-дронової атаки.
Завдяки цьому, а також українським захисникам жертв та суттєвих руйнувань вдалося уникнути. Однак, констатували в УЗ, ніч таки була важка.
“Є поранені через влучання безпілотника по залізничній інфраструктурі — уламками ушкоджено локомотив потяга приміського сполучення на Харківщині. Постраждали машиніст та помічник, медики надали їм допомогу на місці“, – додали залізничники.
Читайте також: РФ залишила 3500 мешканців Дергачівщини без світла, Задоренко закликає виїжджати
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: потяги, пригородные поезда, харківщина, електрички;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Важка ніч”: уламки БпЛА пошкодили поїзд, постраждали машиніст і помічник», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2026 в 11:14;