“Важка ніч”: уламки БпЛА пошкодили поїзд, постраждали машиніст і помічник

У АТ «Укрзалізниця» поінформували, що в ніч на 14 березня їхні моніторингові групи працювали у посиленому режимі. Це було необхідно, щоб убезпечити поїзди під час чергової масованої ракетно-дронової атаки.

Завдяки цьому, а також українським захисникам жертв та суттєвих руйнувань вдалося уникнути. Однак, констатували в УЗ, ніч таки була важка.

“Є поранені через влучання безпілотника по залізничній інфраструктурі — уламками ушкоджено локомотив потяга приміського сполучення на Харківщині. Постраждали машиніст та помічник, медики надали їм допомогу на місці“, – додали залізничники.