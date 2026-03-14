РФ залишила 3500 жителів Дергачівщини без світла, Задоренко закликає виїжджати

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що вночі 14 березня росіяни атакували енергооб’єкт. Через це близько 3500 мешканців залишилися без електроенергії.

Станом на ранок 14 березня повністю знеструмлені Безруки, Лещенки, Слатине, Прудянка, Цупівка, Дубівка, Лобанівка та Нова Козача. Ще вчора у цих населених пунктах було світло, – уточнив начальник МВА. При цьому спрогнозувати, коли вдасться відновити електроенергію, наразі неможливо.

“Шановні мешканці старостинських округів! У зв’язку з ситуацією, що склалася, не зволікайте з виїздом до більш безпечних територій. Подбайте про документи, необхідні речі, а також допомогу літнім людям і маломобільним громадянам. Ми інформуватимемо вас про подальший розвиток ситуації”, – додав Задоренко.