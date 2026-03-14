Live

Происшествия 10:18   14.03.2026
РФ оставила 3500 жителей Дергачевщины без света, Задоренко призывает выезжать Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что ночью 14 марта россияне атаковали энергообъект. Из-за этого около 3500 жителей остались без электроэнергии.

По состоянию на утро 14 марта полностью обесточены Безруки, Лещенки, Слатино, Прудянка, Цуповка, Дубовка, Лобановка и Новая Казачья. Еще вчера в этих населенных пунктах был свет, – уточнил начальник ГВА. При этом спрогнозировать, когда удастся возобновить электроэнергию, на данный момент невозможно.

«Уважаемые жители старинских округов! В связи со сложившейся ситуацией не медлите с выездом в более безопасные территории. Позаботьтесь о документах, необходимых вещах, а также помощи пожилым людям и маломобильным гражданам. Мы будем информировать вас о дальнейшем развитии ситуации», – добавил Задоренко.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «РФ оставила 3500 жителей Дергачевщины без света, Задоренко призывает выезжать», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 10:18;

