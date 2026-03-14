РФ оставила 3500 жителей Дергачевщины без света, Задоренко призывает выезжать
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что ночью 14 марта россияне атаковали энергообъект. Из-за этого около 3500 жителей остались без электроэнергии.
По состоянию на утро 14 марта полностью обесточены Безруки, Лещенки, Слатино, Прудянка, Цуповка, Дубовка, Лобановка и Новая Казачья. Еще вчера в этих населенных пунктах был свет, – уточнил начальник ГВА. При этом спрогнозировать, когда удастся возобновить электроэнергию, на данный момент невозможно.
«Уважаемые жители старинских округов! В связи со сложившейся ситуацией не медлите с выездом в более безопасные территории. Позаботьтесь о документах, необходимых вещах, а также помощи пожилым людям и маломобильным гражданам. Мы будем информировать вас о дальнейшем развитии ситуации», – добавил Задоренко.
- • Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 10:18;