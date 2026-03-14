«Тяжелая ночь»: осколки БпЛА повредили поезд, пострадали машинист и помощник

Происшествия 11:14   14.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В АО «Укрзалізниця» проинформировали, что в ночь на 14 марта их мониторинговые группы работали в усиленном режиме. Это было необходимо, чтобы обезопасить поезда во время очередной массированной ракетно-дроновой атаки.

Благодаря этому, а также украинским защитникам жертв и существенных разрушений удалось избежать. Однако, констатировали в УЗ, ночь все таки была тяжелая.

«Есть раненные из-за попадания беспилотника по железнодорожной инфраструктуре — обломками поврежден локомотив поезда пригородного сообщения в Харьковской области. Пострадали машинист и помощник, медики предоставили им помощь на месте», – добавили железнодорожники.

Читайте также: РФ оставила 3500 жителей Дергачевщины без света, Задоренко призывает выезжать

Сегодня 14 марта 2026: какой праздник и день в истории
Новости Харькова — главное 14 марта: 15 пожаров, Дергачевщина без света
Подтопило переправу: закрыли движение по трассе на Харьковщине (видео)
Из-за обстрелов и активных боевых действий в регионе не ходит часть поездов
РФ оставила 3500 жителей Дергачевщины без света, Задоренко призывает выезжать
Новости по теме:

14.03.2026
Из-за обстрелов и активных боевых действий в регионе не ходит часть поездов
13.03.2026
Из-за боевых действий в Харьковской области не курсируют некоторые электрички
12.03.2026
По соображениям безопасности на Харьковщине сокращают маршруты поездов
11.03.2026
На Харьковщине не ходят некоторые электрички: предлагают альтернативные рейсы
10.03.2026
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты


Если вам интересна новость: ««Тяжелая ночь»: осколки БпЛА повредили поезд, пострадали машинист и помощник», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 11:14;

