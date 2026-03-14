«Тяжелая ночь»: осколки БпЛА повредили поезд, пострадали машинист и помощник

В АО «Укрзалізниця» проинформировали, что в ночь на 14 марта их мониторинговые группы работали в усиленном режиме. Это было необходимо, чтобы обезопасить поезда во время очередной массированной ракетно-дроновой атаки.

Благодаря этому, а также украинским защитникам жертв и существенных разрушений удалось избежать. Однако, констатировали в УЗ, ночь все таки была тяжелая.

«Есть раненные из-за попадания беспилотника по железнодорожной инфраструктуре — обломками поврежден локомотив поезда пригородного сообщения в Харьковской области. Пострадали машинист и помощник, медики предоставили им помощь на месте», – добавили железнодорожники.